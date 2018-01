Orodjarji nad pomanjkanje kadrov s posebnim projektom

Ba. Pa., STA

Celje − Pomanjkanje ustreznih kadrov občutijo tudi v orodjarstvu, zato se je Razvojni center orodjarstva Slovenije Tecos lotil projekta Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva. V njem sodeluje 16 ključnih panožnih podjetij, ki se bodo za uspešen trajnostni razvoj panoge povezovala in vlagala v razvoj kadrov.

Kot so zapisali pri Tecosu, ki nad projektom bedi kot koordinator, se orodjarji s pomanjkanjem kadrov soočajo kljub temu, da je orodjarstvo ena ključnih strateških panog slovenskega gospodarstva in po številnih kazalnikih tudi ena najbolj obetavnih.

Podjetja po njihovih besedah kadrovsko problematiko trenutno naslavljajo različno. Med drugim sodelujejo s srednjimi šolami in fakultetami, razpisujejo štipendije, predstavljajo poklice v šolah in pripravljajo dneve odprtih vrat, nekatera pa zaposlujejo tudi tujce.

Odslej jim bo v pomoč Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva, v okviru katerega je nastal poseben kompetenčni model, ki opredeljuje kompetence ključnih profilov zaposlenih, omogoča njihov nadaljnji razvoj in pridobitev kompetenc prihodnosti.

V sklopu projekta načrtujejo številna skupna, notranja in individualna usposabljanja zaposlenih s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki različnih strokovnih področij.

Po besedah direktorice Središča za razvoj kompetenc Kompetenca, ki je osrednji partner projekta, Tine Kastelic sta med vzroki za kadrovsko problematiko v orodjarstvu tudi zelo dolga uvajalna doba novega kadra in nezainteresiranost mladih za ta poklic.

»Uvajalna doba novega kadra traja od dve do pet let. Ovire predstavljata tudi administracija in togost šolskega sistema. Kot je pokazala raziskava, orodjarstvo mladih ne pritegne, saj si predstavljajo, da gre za težko delo, čeprav je delo visoko strokovno in tehnično. Veliko je dela z računalniki, stroji, roboti, kar pa mladim ni dovolj dobro predstavljeno,« je dejala.

Kompetenčni center bo prisoten tudi na sejmu izobraževanja in poklicev Informativa, ki bo konec januarja potekal na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču.