Po zaposlitvi so osebe z motnjo v razvoju trajno ob invalidnino

Določene skupine ljudje z motnjo v razvoju si želijo opravljati delo v običajnih podjetjih, a jim zakonodaja to posredno onemogoča – ob izgubi zaposlitve ali poslabšanju motnje ne morejo več dobivati nadomestila za invalidnost in dodatka za nego in pomoč.

V teoriji se osebe z downovim sindromom in druge osebe z motnjo v razvoju – slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirani, avtisti, dolgotrajno bolni ter ostali s čustvenimi, vedenjskimi ali jezikovnimi motnjami – od leta 2011 sicer lahko zaposlijo, če najdejo delodajalca, ki je to pripravljen storiti, a teh v Sloveniji tudi zaradi nerazumevanja in premajhne ozaveščenosti še ni prav veliko. »Večina socialnih podjetij, ki na državnih razpisih kandidirajo za nepovratne subvencije za zaposlovanje invalidov in ljudi v duševnem razvoju, delo omogoča gluhim, slepim in invalidom, saj v nasprotju z ljudmi z drugimi motnjami v razvoju vedo, kaj jih čaka,« pojasnjuje Anja Pišlar iz društva Downov sindrom Slovenija.



Tudi če bi pripravljenost na strani delodajalcev bila, pa danes oseba, ko se enkrat zaposli na prostem trgu dela, avtomatično za celo življenje izgubi pravico do nadomestila za invalidnino in morebitni dodatek za pomoč in nego.