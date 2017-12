Postopno delo daje rezultate

Telovadba, zdrava prehrana in nasploh načrti za bolj zdravo življenje so na vrhu najpogosteje zastavljenih novoletnih zaobljub. »Ob novem letu so ljudje polni elana in ciljev, le malokdo pa vztraja več kot tri tedne, kar je tudi statistično prelomnica izgube motivacije pri ljudeh,« pravi Martina Šenica, fitnes trenerka in motivatorka. »Ljudje gredo v fitnes ali se začnejo kako drugače rekreirati, ker jih okolica označuje kot debeluhe in želijo zato izgubiti kilograme. Le redkokdo se zaveda, da moraš imeti rad predvsem sam sebe in se poslušati, spoštovati svoje telo in se gibati predvsem zase,« dodaja.



Spodbuda za Martinino samostojno podjetniško pot je bila predvsem njena uspešna borba s kilogrami, ki je marsikoga motivirala h gibanju in do zadanih rezultatov. »Sama sem se lotila hujšanja na svoj način, s tekom, kolesarjenjem in zdravim načinom prehranjevanja, v fitnes sem začela zahajati kasneje, kjer sem začela trenirati na lastno pest, po občutku,« pripoveduje. Sicer je dosegla izjemen uspeh pri izgubi telesne teže, ni pa se zavedala, da so njene mišice sčasoma izgubljale moč, saj je izvajala izključno kardiovadbo brez krepilnih vaj za telo.

»Posvet s trenerjem mi je pomagal, da sem s pravilno izvedbo nekaterih vaj začela ustvarjati tudi mišično maso. Takrat sem ugotovila, da je dobro poiskati strokovno pomoč, če želiš s telovadbo preoblikovati svoje telo,« pojasnjuje. Po njenih besedah kot fitnes trener v Sloveniji lahko preživiš, saj smo Slovenci športen narod in veliko obiskujemo športne ustanove, je pa večina obiskovalcev iz mest. Šeničeva ne pozna nikogar, ki bi se odpravil gibat v fitnes. »Nekateri imajo še vedno predsodke. Mislijo, da v fitnes zahajajo le bodibilderji in ljudje s popolno izklesanimi vitkimi telesi.«



Volja in vztrajnost sta pot do uspeha



Šenica, ki svojega fitnes studia še nima in s strankami trenira v drugih fitnesih, poudarja, da ni pomembno, kdaj se nekdo odloči za spremembo življenjskega sloga in se loti redne vadbe. Bistveno je, da se v to spremembo poda s trezno glavo in postopoma. »Lahko začnete v sredo, sredi noči, sredi dneva, ni tako pomembno, kdaj začnete, pomembno je edino to, da začnete in vztrajate,« pravi trenerka. Največkrat si ljudje postavijo previsoke cilje.

»Ljudje s kampanjskim pristopom k vadbi se morajo zavedati, da se ni dobro na začetku preveč zagnati, saj si tako lahko samo škodijo,« opozarja Šeničeva. Postopnost je ključna beseda, ki jo priporoča novim navdušencem nad telesno vadbo. Le s postopnim začetkom in postopnim povečevanjem frekvence ter intenzivnosti bo namreč vadba pokazala rezultate brez negativnih posledic za telo. »Ko človek vidi rezultate svojega dela, bodisi v obliki boljšega počutja bodisi bolje oblikovanega telesa, motivacija pride sama od sebe, in takega človeka ni težko prepričati, da ostane zvest redni vadbi,« opaža.



Vsak ima drugačno telo in svoj pristop do treninga. Prav tako si vsak poišče svojo motivacijo ali pa morda nekoga, ki mu pokaže pot, da jo najde. »Zame sta velik poklon in hkrati motivacija, da sem s svojim uspehom nad kilogrami vzor drugim, da sem jaz sama njihov motivator,« pravi Šeničeva.

Vsaka motivacija pa mora biti podkrepljena z zavestjo, da se gibamo izključno zase, da bomo zdravi, polni energije, močni, gibljivejši in v dobri kondiciji. »Gibanja ne smemo dojemati kot kazen, ker smo pridobili preveč kilogramov, zato je še kako pomembno, da najdemo aktivnost, ki nam ustreza. Če ne marate teka, svoj kardio opravite na kakšni drugi napravi. Če ne marate vodenih vadb, jih ne obiskujte, poiščite nekaj, kar vam ustreza in vas ne bo dolgočasilo,« svetuje fitnes trenerka. V gibanje lahko vključite tudi družino in prijatelje, spodbuda drug drugemu lahko prinese izjemne rezultate.



Izgubo teže ne smemo enačiti s treniranjem. »Če želimo shujšati, si moramo najprej urediti prehranjevalne navade, kar pomeni, da imamo redne obroke, ki so zdravi in nepreobilni,« pravi Šeničeva, ki prisega na hrano iz vrtov in hlevov, prehranski dodatki in šejki je niso nikoli prepričali.

»Prehrana je ključna pri izgubi telesne teže, s treningom jo le spodbudimo.« Vsak naj si sam naredi urnik treningov, je pa pomembno, da si izberejo dneve, za katere vedo, da jim bo čas dopuščal fizično aktivnost. Šeničeva svojim strankam večinoma svetuje, naj svojo telesno aktivnost opravijo zjutraj, saj so takrat spočiti, hkrati pa jim trening da nov zagon za nov dan, popoldne pa imajo tako tudi čas za druge aktivnosti in družino.