Priložnost za delovno-učno izkušnjo v Nemčiji

Mladi med 18. in 35. letom starosti, ki niso vključeni v izobraževanje, zaposlitev ali usposabljanje, se lahko prijavijo v program nacionalne sheme mobilnosti, v okviru katerega je tudi dvomesečna delovno-učna izkušnja pri delodajalcih v Nemčiji.

Letos bo to možnost imelo med 20 in 24 kandidatov, prva skupina bo v Nemčijo odšla aprila 2018, druga pa predvidoma konec avgusta 2018. Celoten program traja šest mesecev: dvomesečne priprave na mobilnost, v okviru katerih bodo jezikovni tečaj, kulturno usposabljanje, prirpavljalne delavnice, mentorstvo. Sledil bo dvomesečni program v Nemčiji (s plačanim nadomestilom za potne stroške in dnevnim nadomestilom za bivanje), po vrnitvi pa bodo udeležencu vključeni še v program z mentorsko podporo.

Prednost pri vključitvi v program, ki se bo začel izvajati predvidoma 12. februarja imajo mladi, ki so brez dela neprekinjeno več kot leto dni in tisti, ki niso vključeni v formalno izobraževanje ne glede na to, ali so prijavljeni kot brezposelni.

Za vključitev v program se je treba prijaviti na zavod za zaposlovanje do 16. januarja (kdor želi na delovno izkušnjo v tujino v prvi skupini), priložiti je treba tudi življenjepis v obliki Europass in motivacijsko pismo, v katerem je treba oredeliti tri delovna področja, na katerih bi želeli opravljati delovno-učno izkušnjo.

Ta torek bodo v Ljubljani organizirali informativni dan, na katerega se je treba prijaviti do ponedeljka.