Raziskava kaže zmerne, a optimistične zaposlitvene namere

Ljubljana – Napovedi delodajalcev, ki so sodelovali v anketi Manpowerja o zaposlitvenih priložnostih v drugem četrtletju 2018, so nekoliko manj obetavne kot ob prejšnji raziskavi. Njihove namere so zmerne, a kljub vsemu optimistične. Po sezonski prilagoditvi znaša neto napoved zaposlovanja +9 odstotkov, kar je za šest odstotnih točk manj kot ob prejšnjem merjenju in za 12 odstotnih točk manj kot v istem obdobju lani.

Raziskava kaže, da 15 odstotkov delodajalcev načrtuje rast zaposlovanja, nihče ne načrtuje upada, medtem ko 81 odstotkov od sodelujočih 620 delodajalcev ne predvideva sprememb v zaposlitveni strukturi.

Naraščajoči zaposlitveni trend iz lanskega leta se umirja. Razmeroma stabilen glede na lanske napovedi ostaja le v javnem sektorju in socialnih storitvah. Razloge za takšne zaposlitvene obete delodajalcev je iskati tudi v aktualnih ekonomskih in političnih spremembah v predvolilnem obdobju. Pri tem ima Nebojša Biškup, regionalni vodja ManpowerGroup za Slovenijo, v mislih predvsem odprto diskusijo ob dvigu minimalne plače in stavke zaposlenih v javnem sektorju: »Delodajalci nakazujejo previdnost, ki je morda vzklila prav iz teh aktualnih dogodkov.«



Šibkeje v vseh panogah in vseh regijah

Rast zaposlovanja pričakujejo v vseh desetih gospodarskih panogah, najmočnejšo v proizvodnji ter transportu, logistiki in komunikacijah (+16 odstotkov). Ugodna je tudi napoved zaposlovanja delodajalcev v gradbeni panogi in v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin, kjer tokratna neto napoved znaša +11 odstotkov. V panogi rudarstva in kamnin ter javnega sektorja in socialnih storitev bo zaposlitveni utrip nekoliko skromnejši (+10 odstotkov). Le 3-odstotno rast pa pričakujejo v kmetijstvu, lovu, gozdarstvu in ribolovu.

V primerjavi s prvim četrtletjem 2018 so napovedi zaposlovanja upadle v devetih od skupaj desetih v raziskavo zajetih gospodarskih panog, najbolj opazno v panogi trgovine na debelo in drobno, in sicer za 13 odstotnih točk. V primerjavi z enakim obdobjem lani pa je opaziti upad zaposlitvenih namer v devetih od skupaj desetih v raziskavo zajetih gospodarskih panog v državi. Najmočnejši je upad v panogi gostinstva in hotelirstva.

Podobno je, ko pogledamo sliko po regijah: v vseh delodajalci pričakujejo, da bodo v drugem četrtletju 2018 zaposlovali. Najmočnejši bo utrip v jugovzhodni regiji. Napovedi pa so glede na prejšnje četrtletje in glede na isto obdobje lani šibkejše.

Če gledamo podjetja po velikosti, poročajo o najmočnejši napovedi zaposlovanja delodajalci v skupini velikih podjetij (+23 odstotkov). Najbolj previdni so delodajalci v skupini mikro podjetij, njihova napoved je le 2-odstotno povečanje zaposlovanja. V časovni primerjavi pa so v vseh skupinah šibkejše napovedi tako glede na prejšnji kvartal kot v medletni primerjavi.

Italijani edini z negativnim trendom

Manpower pa meri tudi napovedi na mednarodni ravni. Ta raziskava zajema več kot 59.000 delodajalcev iz 44 držav po svetu. Razen Italijanov bodo v drugem četrtletju 2013 vsi na novo zaposlovali, tudi Hrvaška, ki je v raziskavi tokrat sodelovala prvič in na podlagi sezonsko neprilagojenih podatkov napoveduje ugodne zaposlitvene priložnosti za iskalce zaposlitve.

V regiji EMEA (Evropa, Bližnji vzhod, Afrika) izstopa napoved zaposlovanja delodajalcev v Nemčiji. Je najboljša v zadnjih šestih letih, konkretno v proizvodnji pa celo najboljša vse od leta 2008. Zelo optimistični so tudi Finci in Nizozemci.

V regiji Azija-Pacifik je glede na napovedi največjo rast zaposlovanja pričakovati na Tajvanu in na Japonskem, najslabša pa bo v celinskem delu Kitajske, v Ameriki pa je več optimizma na severu, v Kanadi in ZDA ter Mehiki, najmanj pa v Panami, Argentini in Kolumbiji.