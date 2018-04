Ribničan, ki trži froce

Slovenija je vsa bogato obdarjena z lesom, na Kočevskem pa so iz te cenjene naravne surovine vedno znali iztisniti še več. Ne samo v industrijskih obratih, ampak tudi doma, za krušno pečjo ali v sodobni lesni ali mizarski delavnici. Ribničani si standard še vedno popravljajo s svojo po vsem svetu znano suho robo, iz lesa tam nastajajo tudi otroške igrače, modni dodatki, les je navdahnil številne poslovne ideje.



Ena od njih je froc (z domiselnim znakom jajčka na dveh nožicah). Proizvod podjetja Rimarket iz Ribnice – lesen otroški stol za hranjenje, ki z malčkom raste od takrat, ko ga prvič samostojno posedemo, do njegovega desetega leta starosti. Izmislil si ga je domačin Matej Košir in zanj že ob predstavitvi na slovenskem pohištvenem sejmu leta 2012 prejel nagrado za najboljši izdelek sejma. Leto za tem so ga že začeli tržiti.



Ideja za prvorojenca



Matej po izobrazbi ni niti lesar niti ekonomist. Doštudiral je upravo, nato pa se je prepustil svoji živahni podjetniški žilici. Postavil je spletno trgovino z lesnimi izdelki, suho robo, a je kar hitro ugotovil, da z njimi ne more prodreti v tujino, saj tam že obstaja konkurenčna ponudba. Potreboval je nekaj novega, nekaj, kar bi imelo dodano vrednost in bi lahko plasiral globalno. Iskal je tržno nišo in kupce, ki so za izdelek pripravljeni plačati. Da bo to nekaj iz lesa, je bilo povsem jasno, saj okolje premore dovolj surovine, proizvodnje in oblikovalcev.



Odločitvi za otroški stol so najprej botrovale lastne potrebe (prototip je pisan na kožo Matejevemu prvorojencu Taju, dodatna oprema pa kasneje njegovi sestrici Kiari) in tudi tradicija: v okolici so že izdelovali lesene otroške stole. Kočevski Nolik (prej Lik) je na primer za norveško družbo Stokke do selitve njene proizvodnje v Bolgarijo izdelal kar pet milijonov stolčkov Trip trap.



»Sam sem želel narediti stol, ki bo bolj dovršen, bolj praktičen in bolj prilagodljiv. Spletno trgovino sem prodal lokalnemu podjetniku in denar vložil v nov proizvod. Razvili smo ga skupaj z oblikovalskim studiom Gigodesign. Nagradi na sejmu Ambient smo pred dvema letoma dodali še prvo nagrado na največjem sejmu oblikovanja na svetu v Hong Kongu. S frocem želimo narediti globalno zgodbo in ustvariti globalno blagovno znamko,« je odločen Košir. Froce izdelujejo iz lokalnega bukovega lesa, izdelava je robustna in kakovostna, da zdrži dolgotrajno uporabo, stol je trojno nastavljiv, njegovo stabilnost in varnost pa zagotavlja pridobljeni certifikat.



Stolčke prodaja po vsem svetu



Po štirih letih podjetje sestavlja in trži stolčke po vsem svetu. Ima svoje podizvajalce, lesene dele naroča pri enem, kovinske pri drugem, v Rimarketu jih sestavijo in prodajajo po spletu. Njihov letošnji proizvodni načrt je 3000 kosov, v prihodnjih štirih, petih letih pa naj bi izdelali 30.000 frocev. Za zdaj jih največ prodajo v Zahodno Evropo (Nemčijo, Avstrijo, Beneluks, Skandinavijo), pa tudi v Ameriko in na Daljni vzhod. Kot pove Matej Košir, so konec preteklega leta optimizirali proizvodnjo, tako da zdaj prodaja teče že tudi prek distributerjev. Kupcem ponuja 30-dnevni test, če niso zadovoljni, izdelek lahko vrnejo. A takih je zelo malo, eden na 1000 prodanih izdelkov.



Pred dvema letoma je Matej napovedal »pametnega froca«, skupaj s partnerji naj bi vanj vgradil tehtnico, povezano z aplikacijo za spremljanje otrokove teže in drže. Po denar za naložbo se je odpravil na spletno platformo za množično financiranje Kickstarter, a ni bil uspešen. »Da dobiš financerje, ni dovolj samo predstaviti projekta, nujni so vložki za oglaševanje in še kaj. A zamisel ostaja na mizi, če bo priložnost, jo bomo oživili.« So se pa lani vključili v ABC pospeševalnik in tam pridobili nova znanja za nadaljnje trženje. Za zdaj se osredotoča na stole, v prihodnosti bo dodajal nove izdelke, načrtuje podjetnik.