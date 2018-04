S posebnim statusom več kot 5500 poklicev

Regulacija poklicev pomeni urejanje pogojev za opravljanje posameznih poklicev. Čeprav Evropska unija spodbuja prost pretok delovne sile, takšno omejevanje upravičuje z zaščito javnega interesa, zlasti javnega zdravja, varnosti, potrošnikov in okolja. Vsaka država ima suvereno pravico, da oceni, katere poklice bo v svoji pravni ureditvi regulirala in kakšne pogoje bo zanje predpisala.

Izjema je sedem poklicev, ki so regulirani na ravni Evropske unije. Minimalni pogoji usposobljenosti zanje so usklajeni, zato velja avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij. Ti poklici so zdravnik, medicinska sestra za splošno zdravstveno nego, babica, veterinar, zobozdravnik, farmacevt in arhitekt.

V EU je reguliranih več kot 5500 poklicev, vendar si evropska komisija zavzema za zmanjšanje tega števila oziroma pametno regulacijo. »Med državami članicami potekajo razprave, kako bi lahko z manj omejujočimi ukrepi dosegli enake cilje, za katere si prizadevamo danes, to je zaščito javnega interesa,« pravi Sabina Trokič z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vzroki za deregulacijo poklicev so predvsem ekonomski.

Po raziskavi iz leta 2015 regulacija neposredno vpliva na 22 odstotkov evropske delovne sile ali več kot 47 milijonov državljanov. Če bi bile zahteve v zvezi z dostopom manj stroge, bi kakšen poklic lahko opravljalo od tri do devet odstotkov več ljudi.

Dobre in slabe plati deregulacije

V Sloveniji je zdaj reguliranih 215 poklicev, s čimer smo v evropski sredini. Tudi mi gremo v smeri deregulacije. »Ko smo leta 2010 začeli aktivnosti, je bilo v naši evidenci več kot 360 reguliranih poklicev. Z reformo na področju obrti leta 2013 smo število reguliranih obrtnih dejavnosti zmanjšali s 64 na 25.

Pred kratkim sprejeti zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti je devet reguliranih poklicev zmanjšal na štiri. Na področju turizma je bil dereguliran poklic turističnega spremljevalca, turistični vodnik pa ostaja reguliran, čeprav smo tudi tega želeli deregulirati, vendar za to ni bilo dovolj politične podpore,« nekatere spremembe na tem področju navede Trokičeva. Poudarja, da je država deregulirala predvsem tiste poklice, ki so bili regulirani že v področni zakonodaji.

Deregulacija ima dobre in slabe učinke, odvisno od tega, koga se vpraša po mnenju. Združenja različnih dejavnosti deregulacijo pogosto pospremijo s kritiko. Na Turistično gostinski zbornici Slovenije so sprejetje novega zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki ukinja turistične spremljevalce oziroma jih preimenuje v vodje poti, označili za korak nazaj glede zagotavljanja kakovostnih storitev, saj »bodo turistične agencije na pot s skupinami turistov lahko pošiljale kogar koli, in ne zgolj turistične vodnike«.

Na Inženirski zbornici Slovenije (IZS) pa zadnje spremembe, ki posegajo na področje reguliranih poklicev v njeni pristojnosti, podpirajo.

»Novi gradbeni zakon v povezavi z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti je zaostril pogoje za opravljanje projektiranja, nadzora in izvajanja del ter prenovil pogoje za dostop do reguliranega poklica pooblaščeni inženir. S tem naj bi odpravil nelojalno konkurenco, visoko stopnjo prekarnosti na trgu dela, prodajanje žigov pooblaščenih inženirjev, povečal v vlaganje v izobraževanje in razvoj kadrov ter posledično povišal kakovost inženirskih storitev in grajenega okolja,« meni generalna sekretarka IZS Barbara Škraba Flis.

Razlike v postopkih glede na stalnost bivanja

Če se slovenski državljan želi zaposliti ali opravljati dejavnost kot samostojni podjetnik v kateri drugi evropski državi, je pomembno, da še pred začetkom dela preveri, ali je njegov poklic v članici gostiteljici reguliran. Če ni, ima prost dostop do zaposlitve in trga dela. V nasprotnem primeru pa bo moral skozi postopek priznavanja poklicne kvalifikacije. Če je njegov poklic reguliran tudi v Sloveniji, mu bo slovenski pristojni organ izdal potrdilo, da v Sloveniji izpolnjuje vse pogoje za opravljanje poklica.

Postopek za opravljanje reguliranega poklica v drugi državi EU se razlikuje po tem, ali se želimo v tuji državi stalno naseliti in opravljati poklic (v tem primeru potrebujemo priznanje svojih kvalifikacij) ali pa zgolj začasno opravljati storitve. V drugem primeru moramo predložiti samo predhodno pisno prijavo. Ta velja eno leto z možnostjo podaljšanja. Toda če je naš poklic povezan s tveganji za javno zdravje ali varnost, se lahko pristojni organi tuje države odločijo za predhodno preverjanje poklicnih kvalifikacij.

Vse informacije so javno dostopne v evropski bazi reguliranih poklicev, kjer ima vsaka država navedene regulirane poklice, kontaktne podatke pristojnih organov oziroma institucij za vsak poklic in na kakšen način je reguliran. Upravni postopki so poenoteni v rokih ter omejitvah glede vrste zahtevanih dokazil in prevodov. Najdaljši rok za prejem odločbe je dva meseca.

Zadnja sprememba direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij pa je še olajšala postopke z uvedbo evropske poklicne izkaznice, ki omogoča elektronski postopek priznavanja kvalifikacij.