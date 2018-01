S štipendijami do zmanjšanja vrzeli

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad vsako leto konec januarja objavi razpis za prejemanje štipendije za deficitarne poklice. Seznam poklicnih profilov, ki jih v državi primanjkuje, je vlada sprejela pred tremi leti, ko je tovrstne štipendije tudi uvedla. Njihov namen je spodbuditi mlade za izobraževanje na tistih področjih, kjer zaznava največji razkorak med obstoječim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo prostih delovnih mest.

S štipendijami poskušajo tudi spodbujati vpis na področja šolanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in jim zaradi premajhnega zanimanja grozi ukinitev ter zaposlovanje v poklicih, ki tradicionalno zaposlujejo tujce.

Vsako leto štipendijo podelijo do 1000 dijakom. Do leta 2020, ko se bo projekt končal, bosta ministrstvo za delo in evropski socialni sklad za to zagotovila nekaj manj kot štirinajstih milijonov evrov. V tem času se bo v štipendijski sistem predvidoma vključilo 4000 mladih.

Prijave na razpis do septembra

Nov javni razpis za prejemanje štipendije v šolskem ali študijskim letu 2018/19 lahko pričakujemo v prihodnjih dneh. Nanj se bodo bodoči dijaki prvega letnika srednjega poklicnega izobraževanja lahko prijavili od sredine junija do sredine septembra, sklad pa jih bo o uspehu obvestil najkasneje prvi teden v decembru. Nekaj dni kasneje bo sledilo prvo nakazilo štipendije za vse mesece šolskega leta za nazaj.

Prosilci bodo morali vlogi priložiti še dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev, med katerimi sta slovensko državljanstvo in nezaposlenost. Če bo prijav več, kot je na razpolago sredstev, bo pretehtala višja povprečna ocena v zadnjem razredu osnovne šole, po potrebi bodo upoštevali še drugi izločitveni kriterij, ki je povprečna ocena pri izbirnih predmetih v istem letu.

Štipendijo za deficitarne poklice je mogoče prejemati poleg vseh drugih, izključuje se zgolj s kadrovsko. Dijaki jo prejmejo za celotno obdobje izobraževanja; v višjih letnikih sklad preverja, ali je štipendist upravičen do nadaljnjega prejemanja oziroma ali še vedno izpolnjuje pogoje zanjo. Če dijak ponavlja letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot leto dni.