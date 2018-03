Sam ne moreš ničesar spremeniti

Kaj je razlika med vodjo in šefom? »Koncept voditeljstva pride v ospredje, ko mora posameznik prepričati ljudi, da izpeljejo zastavljeno strategijo. A ne zaradi grožnje strahu, ampak ker so prepričani, da je tako prav,« odgovarja v intervjuju nekdanji operativni in nadzorni član svetovnih in domačih španskih multinacionalk Miquel Llado, ki je od leta 2009 redni profesor na oddelku za strateški menedžment poslovne šole IESE v Madridu ter lastnik svetovalne družbe Peak Business Advisory.

Kateri so skupni, pogosti problemi, s katerimi se voditelji danes srečujejo po Evropi?

Pogosto ne razumejo razlike med menedžerjem, šefom in voditeljem. Menedžer vodi operativni proces, kjer je pomembno, da so stvari narejene pravilno, šef ima moč, da ljudje naredijo, kar jim zapove, morda zaradi plače, morda zaradi strahu pred izgubo službe. Voditeljstvo pa pomeni spremeniti procese prek ljudi. Za to pa moraš najprej prepričati ljudi, da ti zaupajo in ti sledijo proti določenem cilju. Tega ne moreš zapovedati, ampak si morajo ljudje tega želeti.