Študente novačijo tudi skavti iz tujine

S tujimi lovci na glave in predstavniki mednarodnih podjetij se pogosto srečujejo na domačih tehniških fakultetah. Vendar so do njih nekoliko previdni, pojasnjujejo tako na fakulteti za strojništvo kot na fakulteti za računalništvo in informatiko ljubljanske univerze, saj so predvsem izobraževalna ustanova, ki mora skrbeti za razvoj stroke.



Tujcem kontaktnih podatkov svojih študentov ne dajejo, pojasnjuje tajnik strojne fakultete Tone Češnovar, jih pa povežejo z njimi, kadar so v igri raziskovalni projekti. Sicer 90 odstotkov študentov najde zaposlitev že med študijem.

»Povpraševanje po naših študentih je mnogo večje od ponudbe. Vsaj še enkrat toliko diplomantov bi potrebovali, da bi zadostili vsem potrebam,« opisuje tajnik, kar pomeni še dodatnih 400. Večino povpraševanja ustvarijo slovenska, a fakulteto mesečno obiskujejo tudi tuja podjetja.