Talenti - kreativni, samoiniciativni, nadpovprečni

Čedalje več podjetij si »želi postati prva izbira mladih talentov«. To zagotovo ne pomeni, da iščejo marljive delavce. »Na razgovore prihaja veliko pridnih kandidatov, ki pa potrebujejo vodenje, jasna navodila, ki jih potem resda uspešno izpolnjujejo. Delodajalci se za takšnimi delavci ne ozirajo, pri njih pogrešajo kreativnost, samoiniciativnost. V svojih vrstah si želijo sodelavce, ki so v delovni proces pripravljeni vložiti nekaj več, kot slediti navodilom in kot se od njih pričakuje,« pojasnjuje Andreja Samec Koderman, direktorica Kadrovske revizije.



Ksenija Štrekelj, v kadrovski agenciji Adecco odgovorna za iskanje najboljših talentov, pa dodaja, da podjetja iščejo ljudi, ki izstopajo, prinašajo dodano vrednost, so predani svojemu delu, iščejo rešitve in ne problemov ter znajo plemenititi svoje delo.



Brez izziva ni motiva – in ni talenta



Mladi, ki se že v srednji šoli in na fakulteti vključujejo v različne organizacije, sodelujejo pri projektih, s tem izkazujejo samoiniciativnost, samostojnost in zato so pri delodajalcih zaželeni. »Ni dovolj, da hodijo v šolo, študirajo in imajo dobre ocene. V tem času morajo tudi vzpostavljati stik z delodajalci na trgu, biti čim bolj aktivni. V selekcijskih postopkih za zaposlitev podjetja tudi preverjajo, na katerih področjih se je kandidat v času študija udejstvoval, ali je delal prek študentskega servisa,« je opozorila sogovornica.

Štrekljeva se strinja: »Mladi naj iščejo priložnosti za nabiranje izkušenj, naj odkrivajo sami sebe in svoje poslanstvo – tudi z odhodom v tujino ali na študentsko izmenjavo.« Da sploh imajo željo po tem, je zelo pomembna vzgoja.



Otrokom je smiselno postavljati izzive že v rani mladosti. S tem, ko jih s trudom premagujejo, dobijo občutek, da lahko nekaj dosežejo, dobijo samopotrditev, pravi Samec Kodermanova. Kako pomembni so izzivi tudi kasneje, v delovnem okolju, pa opozarjajo tudi v Adeccu. Zaposlenim, ki jih hočejo zadržati, jih morajo neprestano postavljati, da lahko svoj potencial še razvijajo. To je edini način, da ne odidejo, sta prepričani obe sogovornici. Če nas delodajalec spodbuja, da uporabljamo svoje talente pri delu, jih bomo še naprej iskali, razvijali, nadgrajevali. Kadar izzivov ni, poiščejo drugo delovno okolje, ki jih motivira.



Zadovoljni s tem, kar imajo



Takšen položaj sicer marsikomu tudi ustreza, ugotavlja Samec Kodermanova, nekateri se namreč nikoli ne ukvarjajo s svojimi talenti. Praksa kaže, da večina posameznikov meni, da posebnega talenta nima. A to ne pomeni, da to v resnici drži – treba ga/jih je le odkriti. Ljudje imajo slabo samopodobo, mislijo, da niso sposobni, in sploh ne razmišljajo o tem, da bi iskali svoje svetle točke. Ali pa so zadovoljni s tem, kar delajo, in nimajo drugih ciljev.