Tudi ženske so dobre enologije in vinogradnice

Vanesa Klinec, študentka Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, je lani sodelovala na mednarodnem tekmovanju mladih vinskih strokovnjakov Paris Agriculltural Show.

»Vsako leto ima nekdo izmed študentov te stroke med slovenskimi univerzami priložnost, da se udeleži tega tekmovanja. Tokrat je bila na vrsti naša univerza in predstavniki so izbrali mene. Mislim, da zato, ker do te panoge gojim res poseben odnos in mi taka udejstvovanja predstavljajo dodaten izziv,« je ocenila.



S tekmovanja se je vrnila s srebrno medaljo. Zelo težko je delovati v panogi, ki naj bi bila rezervirana predvsem za moške, se strinja. »Včasih malo dvomijo o nas, a tudi to tekmovanje je pokazalo, da znamo tudi ženske biti dobre enologinje in vinogradnice in čedalje več se jih odloča za ta poklic,« je povedala Vanesa, ki se je s kolegico iz Ukrajine uvrstila med tri finaliste tekmovanja.



Tekmovanje



V prvem krogu se je pomerila s štiriindvajsetimi študenti iz dvanajstih evropskih držav. »Dobili smo pet vzorcev francoskih vin in ugotoviti smo morali sorte, letnike in regije pridelave, klimatske pogoje ter postopke, po katerih je bilo vino pridelano. Nato smo morali vino še oceniti, in sicer čim bolj podobno, kot bi to storila strokovna komisija,« je povzela sogovornica, ki se je v tem delu tekmovanja izkazala najbolj med vsemi.