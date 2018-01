V Savinjski regiji premalo proizvodnih delavcev

Delodajalci iščejo tudi kovinarje, varilce, transportne delavce in delavce za preprosta dela v proizvodnji.

Ba. Pa., STA

Celje – Za zaposlitveni trg Savinjske regije je po besedah direktorice celjske območne službe zavoda za zaposlovanje Alenke Rumbak še vedno značilno strukturno neskladje. V zadnjih mesecih se povečuje povpraševanje po proizvodnih delavcih, a teh nimamo dovolj, je danes ob odprtju drugega kariernega sejma MojeDelo.com ocenila za STA.

Dodala je, da delodajalci iščejo tudi kovinarje, varilce, transportne delavce in delavce za preprosta dela v proizvodnji. »Žal pa mladih ti poklici ne zanimajo. Na zavodu imamo tudi veliko ekonomistov, ki iščejo delo v pisarni, medtem ko delodajalci iščejo komercialiste za delo na terenu,« pravi Rumbakova.

Kljub temu da se zaposlovanje v javnem sektorju povečuje, pa so po besedah Rumbakove velik problem tudi družboslovni poklici. Med brezposelnimi je tudi veliko gimnazijskih maturantov, ki nimajo skoraj nobenih veščin.

Rumbakova je postregla tudi s podatkom, da je bila oktobra lani stopnja registrirane brezposelnosti na Celjskem 10,7-odstotna, decembra lani pa je bilo prijavljenih 9225 brezposelnih, kar je 15,5 odstotka manj kot leta 2016.

Kariernega sejma se je med drugim udeležil tudi zreški Unitur. Vodja gostinstva v tem podjetju Matej Krošelj ugotavlja, da jim primanjkuje predvsem kuharjev in natakarjev. »Iščemo nove sodelavce, ki imajo entuziazem in željo po razvoju svoje poklicne poti. Z novimi sodelavci pa si želimo, da bi bili obstoječi zaposleni manj obremenjeni,« je še dejal.

Kadrovnica iz družbe Štore Steel Irena Gajšek pa je pojasnila, da jim v podjetju najbolj primanjkuje mehanikov, oblikovalcev kovin, operaterjev strojev in električarjev.

Kariernega sejma, ki ga je pripravila družba Celjski sejem v sodelovanju z zaposlitvenim portalom MojeDelo.com, se udeležuje več kot 40 razstavljavcev, od tega devet izobraževalnih institucij, ki predstavljajo izobraževalne programe za otroke, mladino in odrasle.

Obiskovalci sejma se lahko s strokovnjaki pogovorijo o iskanju zaposlitve, pristopih in željah za karierni razvoj ter pripravi na aktivno iskanje zaposlitve. Na sejmu se izvajajo tudi psihometrična testiranja in analize za obiskovalce ter predavanja o delovanju trga dela. Med drugim je mogoče izvedeti, kje se skrivajo delovna mesta, ki ne bodo nikoli javno objavljena, kaj pomeni aktivno iskanje zaposlitve in katere metode iskanja zaposlitve se najbolj učinkovite za uspešno zaposlitev.