Z Delom o strategijah pri izbiri poklica

Medijska hiša Delo v soboto, 27. januarja, ob 15. uri, v okviru sejma izobraževanja in poklicev Informativa organizira okroglo mizo, ki jo bo vodila Delova novinarka gospodarske redakcije Maja Grgič. Gostila bo državnega sekretarja ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Petra Pogačarja, direktorico zaposlitvenega portala Moja zaposlitev Sašo Boštjančič, strokovno vodjo nevladne organizacije Zavod Nefiks Alenko Blazinšek Domenis, direktorja tehničnega področja Kolektor Orodjarna dr. Boštjana Zajca ter poklicno voznico Vido Kališnik.

Razkrivali bomo razmere na trgu dela, kateri so poklici, po katerih delodajalci zdaj najbolj povprašujejo, zakaj v čedalje več proizvodnih podjetjih zaposleni potrebujejo bele rokavice.

Iskali bomo odgovore na vprašanja, kot so: kako izbrati šolo, če me zanima poklic, v katerem je zdaj težko najti zaposlitev; kako lahko starši pomagajo otrokom pri izbiri šolanja (tudi če se hči hoče vpisati na strojno, sin pa na vzgojiteljsko) in kako verjetno je, da bo poklic, za katerega se bomo danes začeli izobraževati, čez pet let še sploh obstajal.

Vabljeni na Gospodarsko razstavišče, mala predavalnica, hala A.