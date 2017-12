Z novim letom novi ukrepi na trgu dela

Osredotočeni so predvsem na mlade, starejše, nižje usposobljene in dolgotrajno brezposelne.

Ljubljana – Novo leto na trg dela poleg nadaljnjega izvajanja nekaterih obstoječih ukrepov prinaša nekaj novih, je na novinarski konferenci spomnila ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Kot je dejala, je namen ukrepov izboljšati socialni položaj najranljivejših, zato bodo osredotočeni predvsem na mlade, starejše, nižje usposobljene in dolgotrajno brezposelne.

Kopač Mrakova je spomnila, da je iztekajoče se leto postreglo s spodbudnimi rezultati na trgu dela. »Novembra 2016 je bilo prijavljenih 96.843 brezposelnih, letošnjega novembra pa 82.415, kar je 14.428 oziroma 14,9 odstotka manj,« je poudarila.

Ministrstvo bo tudi prihodnje leto izvajalo ukrepe aktivne politike zaposlovanja, za katere bo namenjenih skupno 81,8 milijona evrov. Poudarek bo še naprej na mladih, starejših, nižje usposobljenih in dolgotrajno brezposelnih.

V prvi polovici prihodnjega leta se po besedah ministrice obetata dva pomembna razpisa. Prvi bo namenjen sofinanciranju inovativnih projektov za zaposlovanje mladih, drugi pa za sofinanciranje zaposlitvenih projektov na lokalni oziroma regionalni ravni. Prvi je vreden 1,5 milijona evrov, drugi pa 1,2 milijona.

»Predvsem pri zaposlitvenih projektih v lokalnih okoljih gre za to, da bomo spodbujali povezavo med potrebami v lokalnem okolju oziroma pri ključnih regionalnih delodajalcih. Dobili bodo možnost, da izobražujejo brezposelne za svoje potrebe,« je pojasnila Kopač Mrakova.

Spomnila je tudi na javne razpise v okviru projekta ASI za celovito podporo podjetjem pri spopadanju z izzivom staranja delovne sile. Namen projekta, ki je skupno vreden skoraj 30 milijonov evrov, je med drugim opolnomočiti delodajalce in jih motivirati za ustrezne prilagoditve delovnih mest starejšim delavcem.

Z 21. januarjem pa začnejo veljati še nekatere določbe novele zakona o urejanju trga dela. Brezposelni se bodo morali že med odpovednim rokom prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve na zavodu za zaposlovanje, tisti z nizko in srednjo stopnjo izobrazbe pa bodo v primeru zaposlitve kljub temu prejemali 20 odstotkov nadomestila za brezposelnost do izteka roka, v katerem so do njega upravičeni.

Spomnila je, da uvajajo tudi postopno sankcioniranje kršitev obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve. Pred tem je bil iskalec zaposlitve s seznama izbrisan takoj, ko se ni odzval na katerega od zavodovih pozivov, zaradi česar zaposlitveni svetovalci po besedah Kopač Mrakove te sankcije niso izvajali.

DZ je v začetku meseca sprejel tudi novelo zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, s katero se bo za dve leti podaljšala možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca.

Novosti se z novim letom obetajo tudi pri zakonu o čezmejnem izvajanju storitev, preprečile pa naj bi med drugim čezmejno izvajanje storitev in napotitev delavcev na delo t.i. slamnatim podjetjem ter drugim delodajalcem, ki zdaj kršijo pravila. Po ministričinih besedah pri tem pričakujejo »kar nekaj uvajalnih nevšečnosti«, zato so na ministrstvu oblikovali delovno skupino, ki bo spremljala stanje.