Za finančnike se delodajalci tepejo

Novi časi in digitalizacija prinašajo mladim nove karierne priložnosti tudi v financah. Med nadebudnimi mladimi finančniki so bili pred četrt stoletja, ko je v Sloveniji cvetela privatizacija, najbolj v modi poklici, povezani z delnicami, borzo in bankami. Zdaj so na finančni sceni na prvi pogled najbolj vroči start-upi in vse, kar je povezano z bitcoini in drugimi kriptovalutami in novimi tehnologijami.

A še vedno so za mlade zelo zanimivi banke, mednarodna podjetja, ki omogočajo nadaljnjo kariero tudi zunaj Slovenije in druge zaposlitvene možnosti, poudarja Ksenija Štrekelj, direktorica iskanja in selekcije kadrov pri družbi Adecco: »Mladi so zelo fleksibilni in odprti, veliko izkušenj že pridobijo s tem, ko gredo na študentske izmenjave in dobijo nove perspektive. Zato si želijo karierno pot, ki jih bo intelektualno stimulirala in jim omogočila profesionalno rast. In ni nujno, da se vedno omejijo le na Slovenijo.«



Priporočljivo čim več prakse že med študijem



Kaj je pomembno za mlade ljudi, ki jih zanimajo finance, ko iščejo pot do uspešne kariere? So ključ zato najboljše šole, stalno dodatno izobraževanje, morda zveze, poznanstva in priporočila, pripravljenost na timsko delo itn.? »Priporočam čim več prakse že med študijem, v obliki izkušenj v družbah iz finančne dejavnosti. Dodaten plus je sodelovanje v različnih programih oz. natečajih, ki jih organizirajo svetovalne družbe in vse bolj tudi podjetja (hackathon).

Tudi CFA društvo Slovenija vsako leto prireja CFA Research Challenge, kjer mladi z univerz tekmujejo na primeru vrednotenja enega podjetja. Tako lahko mladi bolje spoznajo, kateri segment znotraj financ jih najbolj zanima: je to denimo revizija, svetovanje, upravljanje bilance, vrednotenje finančnih instrumentov, trgovanje z njimi, upravljanje portfeljev strank, upravljanje denarnega toka podjetja, računovodstvo ipd. Ključev do uspeha je več,« pravi Bojan Ivanc, glavni ekonomist na Gospodarski zbornici Slovenije.



Renomirana univerza, morebiti tudi študij v tujini na znani šoli sta prednosti, poudarja sogovornik. Zveze in poznanstva so lahko v nekaterih primerih relevantni, vendar vse manj, saj se delodajalci čedalje bolj zavedajo, da slabši kandidat pomeni breme za družbo. Odprtost za nove izzive in razmišljanje zunaj okvira dela sta pogosto prednosti mladih, ki vstopajo na trg dela v finančni panogi, za delodajalce pa je v železnem repertoarju zaželenih kompetenc vsekakor pripravljenost na timsko delo.



Najbolj iskani računovodje, finančni analitiki, kontrolorji



Ta čas so od finančnih poklicev najbolj iskani računovodje, finančni analitiki, finančni kontrolorji, nekaj manj je povpraševanja po višjih pozicijah, kot so finančni direktorji. Iščejo se predvsem kadri, ki analizirajo podatke, na podlagi katerih se nato sprejemajo odločitve, pravi Štrekljeva. Te pozicije so primerne tudi za mlade, ki so na začetku karierne poti, saj zahtevajo od nič do tri leta delovnih izkušenj in so primerne tudi za mlade oziroma pripravnike.



In če pogledamo še obratno: kakšni delodajalci so med mladimi najbolj zaželeni? So pomembni plača in drugi delovni pogoji, ugledno ime podjetja? »Ime je definitivno pomembno,« pravi Štrekljeva. »Ko se odločiš za zaposlitev, ji nameniš kar velik kos svojega časa. Vsem je pomembno, da se na delovnem mestu dobro počutijo, da imajo dobre delovne razmere, se lahko izobražujejo, imajo ustrezno infrastrukturo. Za mlade je pomembno, da lahko vprašajo za pomoč, imajo uvajanje, da se lahko spoznajo s sistemom. Plača je seveda pomemben element vsem, ne le tistim, ki začenjajo službo. Pomembno pa je tudi ime delodajalca oziroma tisto, čemur se zdaj popularno reče employer branding.« Če ima neko podjetje dobro ime na trgu, to pomeni, da bo privlačnejše za kandidate na vseh pozicijah, ne le finančnih.



Atraktivna plača je za mlade zagotovo pomemben, ne pa tudi edini vidik pri iskanju službe v financah. Ivanc priznava, da so plače v finančni panogi najvišje in sledijo plačam v energetiki. »Podobno je v vseh državah na svetu. Govorimo o visoko specializiranem kadru, za katerega morajo delodajalci plačati veliko, poleg tega so ti zaposleni zelo mobilni, zato se morajo za njih delodajalci boriti.

Pomembno je, da mlade delo veseli, saj se bodo le tako počutili izpolnjene, hkrati pa je mobilnost zaposlenih na področju financ večja kot pri drugih dejavnostih. Nič nenavadnega ni v povprečju krajša kariera pri posameznem delodajalcu. Kar veliko mladih se v zadnjem času odloča za začasno kariero v tujini (London, Frankfurt, Celovec, Dunaj, Zürich), kar je povsem legitimno. S tem pridobijo mednarodne izkušnje, nekateri se vrnejo in izkušnje plemenitijo v slovenskih finančnih institucijah ter tudi podjetjih,« pravi sogovornik.



Široka paleta delodajalcev



Ambiciozne mlade finančnike sicer čaka široka paleta možnih delodajalcev. Tu so podjetja, banke, zavarovalnice, borzne, svetovalne in revizijske družbe, zbornice in druga gospodarska združenja, ekonomske institucije (centralne banke, evropska komisija, IMF, Svetovna banka, EBRD, EIB, OECD itn.).

»Ne smemo pa pozabiti tudi na del javne uprave, konkretno na institucije, kot so Umar, Ajpes, ministrstvi za finance ter za gospodarski razvoj in tehnologijo. Omeniti velja še specializirane institucije, ki se ukvarjajo s svetovanji, prevzemi in vrednotenji za naročnike. Porast povpraševanja po teh storitvah je prinesla aktivnejša obravnava družb, ki so se znašla v insolvenčnih postopkih,« poudarja Ivanc, ki nosi tudi naziva CFA (Chartered Financial Analyst) in CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst).



Naziv CFA je prestižen v finančni industriji in kot tak zanimiv tudi za mlade. Kakšne prednosti in odgovornost prinaša? »Je elitni naziv, ki ni dosegljiv vsakemu in predvsem pomeni veliko odrekanja,« pravi Ivanc. »Po vsebini da približno toliko kot študij MBA na področju financ na zahtevni fakulteti v tujini. Tak naziv predstavlja neke vrste mednarodni »potni list«, ki ga prepoznavajo vse pomembnejše mednarodne institucije.