M. P. V., STA

Evropska komisija predlaga povečanje največjega zneska državne pomoči v kmetijstvu s 15.000 na 25.000 evrov v obdobju treh let na kmetijo oziroma kmetijsko gospodarstvo. S tem je sledila pozivu držav članic. Za preprečevanje izkrivljanja na trgu pa je sprejela dodatno varovalko, so danes sporočili v Bruslju.

Izkrivljanja na trgu bodo preprečili s tem, da posamezni kmetijski sektor ne bo mogel prejeti več kot 50 odstotkov skupnega zneska nacionalne pomoči de minimis. Ob tem je komisija predlagala vzpostavitev centralnega registra za države članice, ki bi olajšal spremljanje uporabe in razdelitve pomoči.

Države članice lahko t. i. pomoč de minimis, ki zaradi svoje višine ne ogroža konkurence in ne predstavlja državne pomoči, dodelijo brez predhodne priglasitve. Ta se je izkazala za posebej koristno v času krize, saj je omogočila hitro podporo kmetom za prebroditev težav, kot so začasne likvidnostne vrzeli.

Komisija je tako predlagala povečanje na poziv držav članic za dvig zgornje meje pomoči. »Te bodo zdaj lahko dodelile pomoč hitreje, v večjih zneskih in brez potrebnih priglasitev,« so ocenili v komisiji.

Začeli pa so tudi javno posvetovanje o reviziji uredbe de minimis. Komisija deležnike poziva, naj do 16. aprila izrazijo mnenja o splošnih vprašanjih v zvezi z uporabo uredbe in bolj praktičnih vidikih, kot je spremljanje izvajanja. Komisija naj bi predlog sprejela poleti po posvetovanju z državami članicami, poroča STA.