Hrana ne bo dražja, a bodo kmetje imeli več dela

Ljubljana – Vzdrževalci javnih površin in ljubiteljski vrtičkarji, ki prisegajo na kemijo, bodo morda že kmalu ostali brez najpogosteje uporabljenega sredstva za zatiranje osovraženih plevelov.



Predlog nacionalnega akcijskega programa za trajnostno uporabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za obdobje 2018–2022, ki ga bo vlada predvidoma sprejela v prvi polovici leta, in predlog spremembe pravilnika o pravilni uporabi FFS, ki je že v javni razpravi, predvidevata takojšnjo in popolno prepoved glifosata in vseh drugih herbicidov na javnih površinah ter prepoved vseh sintetičnih pesticidov za nepoklicne uporabnike. Prepoved glifosata s petletnim prehodnim obdobjem za kmetijstvo se delno nanaša na politično odločitev vlade, ki je skladna z odločitvijo o glifosatu na ravni EU, delno pa sledi usmeritvi k splošnemu zmanjševanju kemije v kmetijski proizvodnji ter povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj za prilagoditev kmetijstva novim razmeram, pravi vodja sektorja za fitofarmacevtska sredstva pri upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Jernej Drofenik.



Glifosata, ki je najpogosteje uporabljen herbicid – na leto se ga porabi okoli 80 ton –, ne bo več dovoljeno uporabljati tam, kjer si vzdrževalci za zdaj življenja brez njega ne morejo predstavljati, še posebno ob (avto)cestah, železniških tirih in na pokopališčih.