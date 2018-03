Kaj s slovenskim kmetijstvom po letu 2020

Kmetijska strategija bi morala več prispevati k ohranjanju okolja in preprečevanju podnebnih sprememb, potrebne so inovacije.

Portorož – »Ne gre samo za nekaj deset tisoč ljudi, ampak za državo. Kmet je tisti, ki ohranja zemljo v slovenski lasti. Tem mislim se mnogi posmehujejo, češ da živimo v globalnem svetu, toda vsaka država, ki da kaj nase, ohranja zemljo v domačem lastništvu, tam, kjer je drugače, pa se prebivalstvu slabo piše,« je na 45. letnem posvetu slovenskih zadružnikov dejal predsednik upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk.

Evropska kmetijska politika se nagiba k temu, da bi morala kmetijska strategija več prispevati k ohranjanju okolja in preprečevanju podnebnih sprememb, da bi morali biti kmetje deležni več neposrednih dohodkovnih podpor in da so v kmetijstvu potrebni prestrukturiranja in inovacije.