Na jedilniku jih imamo vsak dan, a nam menda ne škodujejo

Ljubljana – V Sloveniji je v zadnjih letih prodanih okoli tisoč ton pesticidov, od tega jih dobrih 60 odstotkov uporabimo v kmetijstvu. Prodaja pesticidov se v zadnjih desetih letih zmanjšuje, vendar so njihovi ostanki še vedno močno prisotni v hrani in pitni vodi.



Ostanke pesticidov vsebuje 58 odstotkov vzorcev hrane in 85 odstotkov vzorcev pitne vode, kažejo podatki državnega nadzora. V večini primerov ostanki ne presegajo mejnih vrednosti, vseeno pa smo prebivalci vsak dan izpostavljeni nizkim koncentracijam ostankov pesticidov. Institucije ne spremljajo kroničnih škodljivih učinkov pesticidov na zdravje, vendar Slovenija v tem ni izjema, saj jih ne spremljajo niti v drugih evropskih državah.