Od javnomnenjskih anket do prodaje hrvaškega vina

Nikola Damjanić, nekdanji lastnik in dolgoletni direktor agencije Ninamedia, se je pred slabimi tremi leti umaknil iz lastništva in februarja postal samostojni podjetnik, za prokurista pa imenoval paroha Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji Perana Boškovića. »Paroh je moj osebni prijatelj in poslovni partner. Drug drugemu sva prokurista,« pravi Damjanić.



Agencijo Ninamedia, eno od vodilnih agencij za javnomnenjske in trženjske raziskave pri nas, je slabih 23 let vodil njen lastnik Nikola Damjanić. Zaradi sprememb v lastniški strukturi je sredi julija leta 2015 direktor in največji, 80-odstotni lastnik družbe postal Gregor Rupnik. Damjanić, ki je zdaj svetovalec direktorja, je bil od leta 2014 do leta 2018 član programskega sveta RTV Slovenija. Ker zakon o Radioteleviziji Slovenija v 20. členu določa, da člani programskega in nadzornega sveta ne smejo poslovati z javnim zavodom, se poraja vprašanje, ali se je zaradi tega umaknil iz lastništva Ninamedie. »To, da nisem več lastnik agencije, ni povezano s članstvom v programskem svetu RTV. Gre za osebne zadeve in jih ne komentiram. Poleg tega gre za zasebno družbo in nič ni bilo narejeno mimo zakonskih regulativ,« je pojasnil Damjanić.



Konflikta interesov ni bilo



Konec januarja je Damjaniću potekel mandat v programskem svetu RTV, v ta organ pa ni bil ponovno imenovan. »Ko sem bil še član programskega sveta, nisem poslovno sodeloval z nacionalno RTV-hišo. Šele po tem, ko sem se lastniško umaknil iz Ninamedie in ko je POP TV pri javnomnenjski raziskavah Vox populi z nami prekinila sodelovanje, so sodelavci na agenciji začeli sodelovati z RTV Slovenija. Zato nisem bil v nobenem konfliktu interesov,« je pojasnil.

Na vprašanje, zakaj je februarja odprl s. p., pa je odgovoril: »Ker opravljam številne druge posle in ne delam zgolj za Ninamedio. Tako lahko sklepam posle, tudi z mojim rojstnim Kninom, kjer imam šest hektarov vinogradov in sadovnjak. Če torej svetujem pri določenem poslu in če trgujem z vinom, mora biti to tudi posebej ovrednoteno.« Kot pravi, so na Hrvaškem ustanovili zadrugo, ki ima v lasti vinograd.

»Pomagam, včasih tudi svetujem, morda bom izdal račun, ampak do zdaj še nisem imel prihodkov,« pravi. In zakaj je za prokurista imenoval Perana Boškovića, paroha Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji? »Jaz sem v prokurist v njegovem podjetju, on pa v mojem. Paroh je moj prijatelj in poslovni partner v vinogradu na Hrvaškem,« pravi Damjanić.

Zanimivo je, da sta bili podjetji Damjanića in Boškovića na Ajpesu registrirani na isti dan, na istem naslovu in z enakim imenom. Gre za podjetji PIN Poslovno svetovanje Nikola Damjanić, s. p., in PIN Poslovno svetovanje Peran Bošković, s. p., naslov obeh podjetij je na Dalmatinovi ulici 2 v Ljubljani, v poslovni register pa sta bili vpisani 7. februarja.