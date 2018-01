Adria Airways Tehnika po novem Adria Tehnika

Ba. Pa., STA

Brnik – Družba Adria Airways Tehnika se bo odslej imenovala Adria Tehnika in se bo preoblikovala iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, je v sredo sklenila skupščina družbe, katere edini lastnik je poljski Avia Prime. Družbo bo vodilo štiričlansko poslovodstvo.

V poslovodstvu bodo sedanji glavni izvršni direktor Maksimiljan Pele, namestnik glavnega izvršnega direktorja Piotr Jacek Kaczor, glavna finančna direktorica Barbara Perko Brvar in direktor Krzysztof Jozef Pietkun, so danes sporočili iz družbe.

Mandat članom dosedanjega upravnega odbora, vključno s predstavnikom delavcev, se bo iztekel z vpisom v sodni register.

V upravnem odboru so glede na podatke s spletne strani družbe trenutno Pietkun, ki je predsednik upravnega odbora, ter člani Piotr Kaczor, Michal Bochowitz, Sergej Murgelj in Roman Repnik.

V družbi pravijo, da tudi letos še naprej uspešno poslujejo, potem ko so lani ustvarili več kot 23 milijonov evrov prihodkov in 2,7 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja (EBITDA), število zaposlenih so povečali na 240, trend pa se nadaljuje tudi letos.

Družbi, ki se med drugim ukvarja z vzdrževanjem in popravilom letal, je uspelo skleniti nekaj dolgoročnih pogodb s priznanimi mednarodnimi letalskimi družbami, in sicer petletno pogodbo z družbo Swiss za bazno vzdrževanje njihove flote Airbusovih letal A320/321, dveletno pogodbo z Easyjetom in ekskluzivno pogodbo z družbo SAS za letala A317/320/321ceo za obdobje do leta 2020, so še sporočili.