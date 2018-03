Agrokorjeve družbe pod pritiskom poroštev

Ljubljana – Direktorji Agrokorjevih odvisnih družb so od svojega lastnika dobili navodila, naj vknjižijo sporna poroštva, dana za posojila Agokorju še pod Ivico Todorićem. Direktorji se potezam v škodo družb, ki jih vodijo, poskušajo ogniti, a vprašanje je, do kdaj se lahko upirajo pritiskom lastnikov.



Predsedniki uprav Konzuma, Leda, Jamnice, Belja, Vupika, PIK Vinkovci in drugih članov nasedle skupine Agrokor ne bodo imeli mirnih velikonočnih praznikov. Zadnji delovni dan pred prazniki so se morali udeležiti zoprnega sestanka z izrednim upraviteljem Agrokorja Fabrisom Peruškom. Peruško jim je namreč po elektronski pošti zagrozil, da če jih na sestanek ne bo, ni potrebe, da se po praznikih vračajo v službo.







Fabris Peruško je z grožnjo sklical direktorje odvisnih družb na sestanek. Foto: Damjan Tadić/Cropix

Glavna tema sestanka je bila zahteva Peruška, da Agrokorjeve odvisne družbe vknjižijo za 19 milijard kun (2,55 milijarde evrov) poroštev, ki so jih odvisne družbe dale v korist obvladujoče družbe. Todorićeva poroštva kot sporna razumejo številni Agrokorjevi upniki in mali delničarji odvisnih družb, ki te obremenitve poskušajo izpodbijati na sodišču. Mali delničarji odvisnih družb namreč v tožbi zatrjujejo, da so bila ta jamstva dana z namenom, da bi zmanjšali vrednost teh družb in izigrali upnike.Če bi direktorji ta poroštva priznali, bi njihova podjetja postala insolventna, premoženje podjetij bi se preneslo na nova podjetja, dolgovi pa bi ostali na sedanjih podjetjih. Upniki in mali delničarji teh podjetij bi tako ostali na suhem, direktorji, ki so jamstva podpisali, pa lahko postanejo tarča zasebnih tožb, v katerih bodo morali dokazovati, kaj je odvisna družba dobila v zameno za jamstvo obvladujoči družbi.Kot je znano, tovrstno dajanje poroštev obvladujoči družbi po slovenski zakonodaji sploh ni dovoljeno. Mercator poroštev Agrokorju ni dajal, zato zaradi tokratnih pritiskov z vrha Agrokorja ni izpostavljen.