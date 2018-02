Agrokorju se čas izteka

Zagreb – Omahovanje je edina konstanta v dosedanjem mandatu hrvaškega premiera Andreja Plenkovića. Ta bo naredil vse prej, kot sprejel odločitev, pa naj gre za reševanje obmejnih sporov, nabavo vojaških letal, prihodnost Ine, prepoved ustaške ikonografije ali rešitev razmer v Agrokorju, ki je kulminirala z odstopom izrednega pooblaščenca vlade Anteja Ramljaka.



Svojo maksimo: »Kar lahko narediš danes, pusti za jutri,« je Plenković prekršil enkrat, in to prav v primeru propadlega koncerna, ko so na hitro sprejeli lex Agrokor, potem pa so iz vlade napodili štiri Mostove ministre, ki so se drznili dvomiti o vlogi finančnega ministra Marića v tej aferi. A niti takrat se Plenkoviću ne bi tako mudilo, če ne bi bile lokalne volitve pred vrati – Agrokorjevi zaposleni, dobavitelji in z njimi povezane osebe niso zanemarljiv del volilnega telesa.



Skrb za strankarski rating je bila usodna tudi za osovraženega izrednega pooblaščenca Anteja Ramljaka, od katerega je s tem, ko mu je javno odrekel zaupanje, Plenković tako rekoč izsilil odstop. Premier pa pri iskanju njegovega naslednika doživlja pravo blamažo. Od 16 ljudi, ki jih je poklical, ni nihče pripravljen zasesti položaja izrednega pooblaščenca. A premier kljub temu ne vidi vzroka za skrb. Namesto tega pravi, da gredo reči naprej, poravnava je pred vrati, pooblaščenec v odstopu pa bo počel enako, kar je prej. »Nobene nenadne odločitve ne pridejo v poštev. In nikakor ne bom dovolil, da mi kdo drug vsiljuje ritem v življenju ali politiki, kaj šele pri vodenju politike,« je poudaril v soboto po vrnitvi iz Bruslja.