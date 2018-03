Anbang, zavarovalnica, ki je postala prevelika

Eno največjih zavarovalniških podjetij na svetu s sedežem na Kitajskem je pred dvema tednoma prevzela kitajska vlada. Vodjo podjetja, ki je menda najemal previsoka posojila in denar vlagal v nespametne naložbe, so obtožili gospodarskega kriminala, podjetje pa bo vsaj leto dni upravljala država.

Kitajsko podjetje Anbang so ustanovili v Pekingu leta 2004 in najprej je delovalo kot manjša avtomobilska zavarovalnica. Anbang se je hitro razvijal in sčasoma postal ena največjih kitajskih zavarovalnic. Na začetku lanskega leta je Anbang veljal celo za eno največjih zavarovalniških podjetij na svetu, njegovo premoženje je bilo vredno okoli 300 milijard dolarjev.