Andrej Andoljšek iz Gorenjske banke v Addiko Bank

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Andrej Andoljšek, ki bo konec marca zapustil položaj predsednika uprave Gorenjske banke, bo s 1. aprilom prevzel vodenje Addiko Bank. Na tem mestu bo nasledil Mateja Falatova, ki je banko zapustil sredi januarja.

Kot so danes sporočili iz banke Addiko, je nadzorni svet imenoval Andreja Andoljška za novega predsednika uprave. Delovne obveznosti bo prevzel 1. aprila, po formalnem dovoljenju Banke Slovenije. Z vodenjem banke bo odgovoren za nadaljnji strateški razvoj banke na slovenskem trgu.

Andoljšek je ob imenovanju dejal, da se je v Addiku v zadnjih letih »uspešno izvedla verjetno ena največjih poslovnih preobrazb na področju bančništva v regiji, sočasno pa ima banka jasno in ambiciozno vizijo nadaljnjega razvoja«.

Verjame, da je na področju bančništva ob tehnoloških novostih ter spremembah navad uporabnikov finančnih storitev veliko izzivov in priložnosti, kjer se bo banka Addiko izkazala kot najboljša izbira.

Andoljšek ima po navedbah Addika 14 let izkušenj na vodilnih položajih v različnih branžah, zadnjih sedem let pa je zasedal vodilne položaje v finančnem sektorju. Nazadnje je kot predsednik uprave Gorenjske banke izvedel preoblikovanje banke. Razvil je nove poslovne kanale in preoblikoval ključne procese – oboje z občutnim vplivom na poslovni rezultat in napredek banke, pravijo v Addiku Bank.

Andrej Andoljšek bo na mestu predsednika uprave nasledil Mateja Falatova, ki bo svojo poslovno pot nadaljeval zunaj skupine Addiko. Falatovu je mandat prenehal sredi januarja, banko pa od takrat vodita člana uprave Tadej Krašovec in Miha Mihič.

Nadzorni svet Gorenjske banke je v ponedeljek sprejel Andoljškovo pobudo za predčasni zaključek mandata. Andoljšek se bo z mesta predsednika uprave poslovil s koncem marca, njegov naslednik pa bo sedanji predsednik nadzornega sveta banke David Benedek.

Andoljšek, ki je bil na čelo uprave Gorenjske banke za petletno obdobje imenovan junija 2014, je odločitev o predčasnem zaključku mandata sprejel zlasti v luči pričakovanih sprememb v lastništvu, posledično pa v načinu vodenja in delovanja banke, so v ponedeljek sporočili iz Gorenjske banke.

Skupščina družbe Sava, ki je največji lastnik Gorenjske banke, je v torek sprejela nasprotni predlog finančnega sklada York, da se delnice Gorenjske banke prodajo srbski banki AIK, vendar pod odložnimi pogoji – kupec bo moral v 45 dneh upravnemu odboru Save predstaviti vsa potrebna dovoljenja bančnih regulatorjev za prevzem. Lastnik banke AIK, srbski poslovnež Miodrag Kostić, je v četrtek za TV Slovenija izrazil upanje, da bo v »sprejemljivem roku« dobil vsa potrebna dovoljenja in končal postopek nakupa delnic banke ter da bo v ponovljenem postopku dobil soglasje srbske centralne banke za prevzem.