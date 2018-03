Andrej Božič ne bo vodil holdinga v Švici

Hrastnik - Osem izjemno uspešnih let Andreja Božiča na čelu hrastniških steklarjev se zaključuje. S tem, ko Božič proti vsem pričakovanjem in uradnim napovedim ni sprejel funkcije predsednika izvršnega odbora (CEO) v Steklarninem švicarskem holdingu GlobalGlass, ki začne operativno delovati aprila, je poskrbel za popolno presenečenje. Razlogi so osebni; Božič se podaja novim kariernim izzivom naproti. Kam odhaja, je skrivnost. Med člani izvršnega odbora holdinga GlobalGlass pa je Igor Lah, lastnik Steklarne, ki prevzema aktivno poslovno vlogo in funkcijo člana vodstva holdinga, hkrati pa do imenovanja CEO, tudi to vlogo.

Andrej Božič, donedavni predsednik divizije stekla, bo sicer še vedno sodeloval pri vzpostavljanju novo ustanovljenega holdinga GlobalGlass in bo hkrati vpet tudi v aktivnosti, vezane na postavitev novega podjetja na Poljskem. Novo ustanovljeni holding GlobalGlass in Steklarna Hrastnik zaradi ambicioznih poslovnih načrtov, povezanih s širitvijo proizvodnih zmogljivosti SH, predvsem v segmentu embalažnega stekla, v katerem se povpraševanje konstantno povečuje, že pospešeno iščeta soinvestitorja. Od švicarskega holdinga si v SH obetajo zlasti nadaljnji mednarodni strateški razvoj tovarne.

»Prepričan sem, da bo holding GlobalGlass postavil temelje za dolgoročno rast in razvoj Steklarne Hrastnik tudi v prihodnje. Dobri poslovni rezultati, rast povpraševanja in dejstvo, da so skoraj vse linije za pol leta naprej že zasedene, potrjujejo ambiciozne strateške načrte po širitvi proizvodnih zmogljivosti,« je povedal novi generalni direktor Steklarne Hrastnik Peter Čas.

Steklarna je v prvem kvartalu letos ustvarila dva odstotka višje celotne prihodke,kot je načrtovala; znašajo 15,2 milijona evrov, dobiček pred davki v višini 1,9 milijona evrov pa je za 43 odstotkov nad načrtovanim. Proizvodne zmogljivosti so skoraj v celoti zasedene do zadnjega kvartala letošnjega leta. Steklarni je kot krizni menedžer pot do uspeha s sanacijskimi in reorganizacijskimi ukrepi pomagal tlakovati prav Božič, ki jo je vodil med 2010 in 2017.