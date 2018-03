AVK pogojno za prevzem Pro Plusa

Ba. Pa., STA

Ljubljana – AVK je v okviru postopka presoje prevzema Pro Plusa s strani družbe Slovenia Broadband sprejela predlog korektivnih ukrepov. Teh je več, nanašajo pa se na ohranitev ločene korporacijske strukture, prodajo TV programov Orlando Kids in OK Bambino, oglaševanje in dostop do televizijskih kanalov Pro Plusa. Mnenje deležnikov na trgu pričakuje do petka.

Agencija za varstvo konkurence (AVK) med drugim predlaga, da se družba Slovenia Broadband, ki prevzema Pro Plus, zaveže, da bo za pet let obdržala Pro Plus kot podjetje ločeno od kateregakoli povezanega podjetja, ki je operater, vključno s Telemachom. Pro Plus bi za ta čas vodil od operaterja ločeno poslovodsko in uredniško politiko. Slovenia Broadband tako Pro Plusa pet let ne bi mogel pripojiti h kakšnemu od narejenih povezanih podjetij, izhaja iz današnje objave na spletni strani AVK.

Odsvojitev otroških TV programov

Slovenia Broadband se bo moral v luči ohranitve učinkovite konkurence na trgu zavezati tudi k odsvojitvi otroških TV programov Orlando Kids in OK Bambino (pred kratkim preimenovan v Pikaboo) v roku šestih mesecih po pogojih, kot jih bo odobril AVK. Da bo to res izpeljal, bo moral Slovenia Broadband v treh mesecih poiskati kupca. Pogodbo bo presojal AVK.

Na področju oglaševanja bo moral Slovenia Broadband poskrbeti, da bo povezano podjetje, ki se ukvarja s trženjem oglaševanja na TV-kanalih Pro Plusa, med drugim odnose s kupci oglaševanja vedno urejalo v pisni obliki in da kupcem oglaševanja na TV-kanalih Pro Plusa ne bo naložena obveznost eksluzivnega sodelovanja in se bodo lahko prosto pogajali glede posameznega TV-kanala, programa na tem kanalu in/ali časovnega termina, v katerem želijo oglaševati.

Slovenia Broadband med drugim ne bo smel namenoma storiti ničesar, kar bi lahko zmanjšalo kakovost signala in vsebin TV-kanalih Pro Plusa. »Kakovost Pro Plus TV kanalov je treba ocenjevati v luči razvoja trga in v kombinaciji z naslednjimi kazalniki: delež gledanosti, doseg in prihodki iz oglaševanja,« so pojasnili na AVK.

Agencija bo opravila tržni preizkus predloženih ukrepov. Tako vse zainteresirane udeležence na veleprodajnem trgu dobave TV-programov, maloprodajnem trgu dobave TV-programov in trgu TV-oglaševanja ter drugo zainteresirano javnost naproša, da najkasneje do petka, 23. marca, posredujejo mnenje o predlaganih korektivnih ukrepih.

Elta: rok za presojo obsežnih ukrepov je prekratek

Na objavo AVK so se odzvali v telekomunikacijskem operaterju Elta. Ocenili so, da je predlog korektivnih ukrepov »kvalitativno vprašljiv in kvantitativno obsežen«, ter opozorili, da je rok za posredovanje mnenja AVK le tri dni. »Odveč je poudarjati, da je tako kratek rok moč razumeti kot obstruiranje prizadevanj, da se prepreči izkrivljanja tržišča ter tudi ostalih potencialnih nevarnosti predmetne koncentracije,« so zapisali v današnjem sporočilu.

Celoten seznam korektivnih ukrepov je dostopen na spletni povezavi.