AVK še ni odločila o prevzemu Pro Plusa

Š. J., STA

Agencija za varstvo konkurence (AVK) poudarja, da še ni sprejela končne odločitve glede prevzema Pro Plusa. Tega prevzema družba Slovenia Broadband, sicer lastnica Telemacha.



AVK je zanikal včerajšnje neuradne informacije, da je senat AVK dovolil koncentracijo med družbo Slovenia Broadband in Pro Plusom, ki izdaja televizijska programa POP TV in Kanal A, ter da je sprejel od prevzemnika predlagane korektivne ukrepe.



»Agencija potrjuje, da je senat agencije na seji dne 28. 3. 2018 obravnaval predlog korektivnih ukrepov, ki jih je agenciji v predmetnem postopku predložil priglasitelj koncentracije in v zvezi s katerimi je agencija tudi izvedla tržni test,« so pojasnili in poudarili, da končna odločitev še ni bila sprejeta in da se postopek presoje koncentracije nadaljuje.



Več informacij zaradi interesa samega postopka nočejo podati.



Gre za največjo medijsko združitev v samostojni Sloveniji

Skupina United Group, ki je v lasti globalne naložbene družbe KKR in EBRD in je trenutno v Sloveniji lastnica Telemacha, je v začetku julija lani objavila, da je od družbe CME kupila medijski portfelj v Sloveniji in na Hrvaškem, vrednost posla je ocenila na 230 milijonov evrov. V Sloveniji gre za družbo Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A, na Hrvaškem za komercialno Nova TV.

United Group bi s prevzemom Pro Plusa pod eno streho združil največja igralca na svojem področju, lastnika infrastrukture (Telemach) in generatorja medijskih vsebin (Pro Plus).

Gre za največjo medijsko združitev v samostojni Sloveniji, ki je po navedbah medijskih strokovnjakov pred zahtevno nalogo zaradi preučitve vplivov nakupa na več trgih postavila tudi regulatorje.

Medtem ko AVK o prevzemu še ni odločila, je hrvaški svet za elektronske medije v ponedeljek odobril prevzem Nove TV, potem ko je lani združitev zavrnil. Ovira je bilo podjetje za digitalno televizijo Total TV, ki je omrežni operater s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem. United Group je svoj delež v Total TV prenesla na tretjo nepovezano pravno osebo, podjetje V-Investment, ki ima prav tako sedež v Amsterdamu.