Avstrijski založnik Styria se vrača v Slovenijo

Ljubljana – Styria se vrača v Slovenijo, zanima jo nakup novičarskega spletnega portala www.zurnal24.si, smo neuradno izvedeli. Klaus Schweighofer, direktor Styrie International, nam je potrdil le, da jih resno zanima medijski trg v celotni regiji. Odgovorni urednik portala Žurnal24 Matej Košir pa nam je dejal, da imajo poleg Styrie še nekaj snubcev, a konkretnega dogovora še ni bilo.

»Styria se vrača v Slovenijo, to lahko mirno objavite,« nam je povedal Klaus Schweighofer. Konkretnih načrtov v Sloveniji nam ni hotel komentirati. Styria v Sloveniji obvladuje dobro četrtino časnika Dnevnik ter spletna portala www.mojedelo.com in www.bolha.com.

Zanima jih celotna regija

Styria, ki se je pred štirimi leti umaknila iz brezplačnika Žurnal24, si poleg morebitnih tarč v Sloveniji ogleduje medijski trg v celotni regiji. »Spet smo se osredotočili na trge od Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore do Hrvaške, kjer smo že zdaj kar dejavni in uspešni,« pravi Schweighofer. Družba ima na Hrvaškem v lasti šest spletnih portalov in več tiskanih medijev, med njimi so Večernji list in Poslovni dnevnik ter priljubljeni brezplačnik 24sata.

Sogovornik nam je pojasnil, da so podrobno analizo trgov, ki so po njihovem mnenju lahko perspektivni, šele dobro začeli, kdaj bodo storjeni prvi konkretni koraki, ali bo to letos ali v prihodnjem letu, pa ni hotel napovedovati.

Žurnal24 se veseli snubcev, a ne hitijo v poroko

Tudi Matej Košir, odgovorni urednik portala Žurnal24, nam je potrdil, da so se pogovarjali z avstrijskim založnikom, pred tem tudi z mariborskim Večerom, saj je njihov portal z znanjem in izkušnjami lahko dragocena pridobitev za tiskani medij, ki se želi uspešno uveljaviti med spletnimi mediji. Konkretnih dogovorov še ni bilo in vodja ekipe 25 zaposlenih, ki vsako leto ustvari okoli 700.000 evrov prihodkov in posluje z minimalnim dobičkom, pravi, da se jim v povezovanje ne mudi.

To, da se kot snubec vrača prav Styria, ki je pred štirimi leti zapustila slovenski trg in je velik del Koširjeve ekipe takrat ostal brez službe, v ekipi portala Žurnal24 nihče ne razume kot kaj slabega. »Ne gojimo zamer do njih, to podjetje je vendarle sedem let vlagalo veliko denarja v naš trg in za naše plače, umaknili so se, ko res ni več šlo. Hvala bogu, da jih še zanima naš trg,« je komentiral Košir.

Zakaj bi rinili ravno na slovenski trg?

V Sloveniji že leta poslušamo, v kako slabem položaju so mediji, vendar zanimanje racionalnih tujih vlagateljev kaže, da je tu in tam v tej panogi vendarle mogoče ustvariti dobiček. Slovenski trg dosega lepo gospodarsko rast, tudi za letos mu dobro kaže in to se bo po Schweighoferjevem mnenju pokazalo tudi na poslovanju medijev.

Styria je bila med letoma 2007 in 2014 lastnica tedanjega brezplačnika Žurnal24. Zgolj v letih 2012 in 2013 so ustvarili 6,7 milijona evrov čiste izgube. V sedmih letih se niso prebili do dobička, pred zadnjo dokapitalizacijo pa je bilančna izguba znašala 40 milijonov evrov. Drugačno izkušnjo pa imajo Avstrijci z naložbo v Dnevniku, kjer so med letoma 2011 in 2016 s svojim četrtinskim deležem pobrali za 1,14 milijona evrov dividend.

Razmere se izboljšujejo in vlagatelji iščejo nove poslovne priložnosti. Zneski za vstop so občutno manjši kot pred leti, še posebno ko gre za medije, ki že imajo določen obseg. Za lokalne medije so zdaj razmeroma dobri časi. Vse je na precej nižji ravni stroškov kot pred krizo. Močno so spremenjeni tudi cilji odpiranja novih trgov.