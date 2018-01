Avtocesta je naredila Pomurje privlačnejše

Radensko zdravilišče Save Turizma je bilo že v časih samostojne Radenske znano tudi po kongresnem turizmu ter je imelo (in še ima) največjo kongresno dvorano v obliki amfiteatra in s prevajalskimi kabinami v Pomurju. Kongresni turizem že dolgo razvijajo tudi v Termah 3000.

O sedanjem stanju in razvoju smo se pogovarjali s Špelo Horvat, ki je v Termah 3000 in Zdravilišču Radenci zadolžena za poslovni turizem.

Koliko je bilo v Radencih in Moravskih Toplicah poslovnega turizma v preteklem letu?

V Termah 3000 - Moravske Toplice in Zdravilišču Radenci gostimo različno velike dogodke, tako manjše seminarje in izobraževanja za deset do dvajset oseb kot tudi večje mednarodne ali športnorekreativne dogodke za več kot tisoč udeleženci. Gre za seminarje, izobraževanja, timbildinge, športne igre in drugo, število teh dogodkov pa se povečuje iz leta v leto in tudi delež prihodkov od poslovnega turizma na obeh lokacijah se iz leta v leto povečuje.