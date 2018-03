Balkan je videti obetavno skozi oči letalske industrije

Beograd – Svetovna letalska flota se bo v prihodnjih 20 letih podvojila in države v jugovzhodnem delu Evrope bodo del tega trenda, napoveduje Jakob Funkenstein, direktor marketinga ameriškega izdelovalca letal Boeing. Udeležba in ambiciozni načrti prodajalcev letal in opreme na vrhu letalstva za jugovzhodno Evropo so še en dokaz, da so gospodarstva v regiji izšla iz krize.



Največji izdelovalec letal na svetu, ameriški Boeing, je preteklo leto že drugo leto zapored končal z rekordnimi rezultati in globalni trendi v letalstvu kažejo, da se bo rast nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Rast nizkocenovnih letalskih prevoznikov, rastoči trgi, večje povpraševanje po novih letalih za zamenjavo obstoječe flote in odpiranje novih trgov so med glavnimi razlogi za optimizem letalskih prevoznikov, je na letalskem vrhu jugovzhodne Evrope v Beogradu povedal Jakob Funkenstein.