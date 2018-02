Belič ostaja prvi nadzornik SDH

Ma. G.

Ljubljana – V nadzornem svetu Slovenskega državnega holdinga (SDH) ne bo sprememb, njegov predsednik namreč še naprej ostaja Damjan Belič. Drugi štirje člani so mu namreč včeraj soglasno izrekli zaupnico na tej funkciji.

Belič je glasovanje o tem predlagal sam po zapletih s plačami vodstva holdinga in zaradi sprememb, ki so se v zadnjem letu dni zgodile v samem nadzornem svetu. Zaradi smrtnega primera in dveh odstopov (Lidie Glavina, ki je postala predsednica uprave, in Barbare Smolnikar) je dobil tri nove člane: Andreja Bertonclja, Igorja Kržana in Janez Vipotnika.