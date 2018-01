Benedejčič za drugačen razplet v Mipu

Kromberk – Prodaja Mipovega premoženja Pivki perutninarstvu je odvisna zgolj od soglasja upniškega odbora in dveh ločitvenih upnikov, ne pa od razsodbe ustavnega sodišča glede razrešitve prejšnjega stečajnega upravitelja Mipa Mira Benedejčiča. Tako meni zdajšnji upravitelj Marko Zaman, ki predvideva konec Mipove agonije do poletja.



Marko Zaman je prejšnji teden podpisal pogodbo v vrednosti tri milijone evrov z mesnopredelovalno družbo iz Pivke za nekdanje Mipove proizvodne enote v Kromberku. Ker pa je prodajna cena nižja od polovice likvidacijske vrednosti, se morajo o poslu izjasniti upniški odbor ter ločitvena upnika: Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Mestna občina Nova Gorica. Na tej točki pa Zaman preobrata ne pričakuje več, saj je slaba banka, ki ima glavno besedo tudi v upniškem odboru, potrdila prodajo ob koncu preteklega leta. Na koncu bo prodajo potrdilo še sodišče.



»Tudi če bi si premislil, zdaj posel ni več odvisen od volje stečajnega upravitelja. Pogodba je podpisana, čaka se še na soglasje,« je zatrdil Zaman.

Prodaja Mipovega premoženja bo torej lahko končana, tudi če ustavno sodišče ugotovi morebitne nepravilnosti ob razrešitvi Mira Benedejčiča, ki je lanskega marca na ustavno sodišče vložil ustavno pritožbo in pobudo za oceno ustavnosti potem, ko je višje sodišče zavrnilo prvotno pritožbo na razrešitev.



Benedejčič, ki je Zamana obtoževal, da sledi zgolj volji slabe banke, je kljub poteku stečajnega postopka ustavno sodišče pozval, naj pospeši odločanje.

»Kljub sedanjim ugodnim razmeram na trgu bo (Zaman) še drobil premoženje in s tem dosegel slabše poplačilo z vidika vseh upnikov ter boljše obravnavanje enega upnika, ki ga je tudi nastavil,« je prepričan Benedejčič. V tem primeru bi tudi odpadel zahtevek za razveljavitev sklepa o razrešitvi: »Ustavno sodišče bo lahko le še ugotovilo kršitev mojih ustavnih pravic, kar ne bo več omogočalo polnega zadoščenja.«



Nove zaposlitve



Pivka perutninarstvo nove proizvodne prostore išče zaradi prostorske stiske na matični lokaciji, saj namerava širiti nabor izdelkov in trgov. Predsednik uprave družbe Janez Rebec je že napovedal približno 50 zaposlitev na Mipovem pogorišču, ki da bi ga lahko kmalu spravili v pogon, saj so prostori grajeni kot mesnopredelovalni obrat.



Upniški odbor se bo izjasnil v torek, medtem ko se je mestna občina že izjasnila, da se s poslom strinja. Tako bi se lahko stečaj Mipa končal devet let po žalostnem propadu družbe. V stečajni masi je bilo leta 2009 še 46 milijonov evrov. Benedejčiču je s prodajo premoženja uspelo iztržiti 16 milijonov evrov, ni mu pa uspelo unovčiti matične lokacije. Pred slabimi leti je bila izklicna cena za prodajo kompleksa še 12 milijonov evrov, toda interesentov ni bilo. Od približno 35 milijonov evrov terjatev jih bo izkupiček od Pivke perutninarstva poplačal le majhen del. Nekdanji zaposleni bodo dobili približno milijon evrov.