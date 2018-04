Bernardin z zamudo, a še s petimi zvezdicami

Portorož - S približno tritedensko zamudo so včeraj v prenovljeni Grand hotel Bernardin sprejeli prve skupine nemških gostov. Za zdaj so odprli 160 sob od 240, 18. aprila bodo še preostale. Za prihodnji teden so razprodani. Prenova je letošnja največja pridobitev v obmorskem turizmu, saj hotel lahko sprejme skoraj 500 gostov.

Kar 40 let je moral čakati eden najuglednejših hotelov iz slovenske Istre na svojo prvo obsežnejšo prenovo. Zavlekla se je za približno tri tedne, nam je včeraj povedal predsednik uprave Rajko Rešek, ki skupaj s članom uprave Dušanom Mandičem od novega leta vodi Hotele Bernardin. Odpreti bi ga morali nekaj dni pred velikonočnimi prazniki, zato so morali nekaj gostov seliti v druge portoroške hotele in celo v hotele zunaj Portoroža. Rešek trdi, da je vzrok za zamudo izključno na strani izvajalca Adriainga Koper, kar bodo od njih poskušali tudi izterjati. O izgubljenih prihodkih ni hotel govoriti, toda iz zasedenosti drugih hotelov in doseženih cen je mogoče sklepati, da bi v treh tednih lahko ustvaril vsaj 7000 prenočitev in več kot 500.000 evrov prometa. O odgovornosti za zamudo je bil redkobeseden tudi direktor Adriainga Matjaž Andrejašič, ki je dejal le, da se je obseg dela povečal in projekt od prevzema posla delno spremenil. Zato je po njegovem zamuda povsem razumljiva.

Dodatna konkurenčna prednost

Rešek je povedal, da so odprli sobe od četrtega do desetega nadstropja, v preostalih osemdesetih sobah iz prvih treh nadstropij končujejo zaključna dela ter montažo opreme in pohištva. »Prenovljeni petzvezdični hotel pomeni za nas dodatno konkurenčno prednost. Ostajamo vodilni kongresni hotel v državi. Ob impozantnih dvoranah in prekrasnem lobiju so bile hotelske sobice res majhne in skromne. Zato smo prepričani, da bomo po prenovi toliko lažje privabili goste,« je dejal Rešek.

V sobah so zamenjali skoraj vse: instalacije, sanitarije, talne in stenske obloge, uredili odvodnjavanje s skritimi žlebovi na pročelju in sobe na novo opremili. Z balkonov so umaknili cvetlična korita, zato se zdaj z njih odpira lepši pogled na morje. Z umikom rož so pridobili tudi prostor, da so lahko za približno dva kvadratna metra povečali sobe in sanitarije.

Velike možnosti za prodajo Simonovega zaliva in Salinere

»Za prenovo je GH Bernardin namenil 5,6 milijona evrov brez DDV. To je lasten denar iz poslovanja in podjetju se za to naložbo ni bilo treba zadolževati. Smo pa morali dobiti soglasje treh bank upnic: Unicredit, Abanke in DUTB. Naložba je torej v skladu z zastavljenim finančnim prestrukturiranjem družbe,« je povedal Rešek. Skupina Bernardin ima nekaj več kot 26 milijonov evrov dolgov, zanje odplačuje obresti, glavnico pa bo začela po tem, ko bo dezinvestirala svoja dva resorta. V teku je prodaja resorta Simonov zaliv v Izoli in Salinere v Strunjanu. Še ta mesec naj bi pridobili prve zavezujoče ponudbe, zainteresiranih kupcev pa je kar nekaj, tako iz Slovenije kot tujine, je povedal Rešek. »Računamo, da bi letos prodali vsaj enega od obeh resortov, in po zmanjšanju dolga se bomo lotili refinanciranja. Najeli bomo cenejše kredite in poplačali stare dražje. Preostali dolg pa bo tak, da bo podjetje lahko pokrivalo finančne obveznosti,« je dejal Rešek. Drugih nujnih naložb se bodo lotili šele po finančni sanaciji. Prihodnje leto nameravajo prenoviti štirizvezdični hotel Histrion z bazeni, takoj za tem še Vile Park in kongresne dvorane.