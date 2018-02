Bidžan Namdar Zangane pravi, da je Iran pripravljen

Iranski minister za nafto upa, da bodo države članice Opeca na svojem naslednjem srečanju junija letos pripravljene odpraviti omejitev proizvodnje nafte, saj je po njegovem mnenju cena nafte že dovolj visoka za takšen ukrep.



Večkratni minister



Iranski politik in profesor Bidžan Namdar Zangane se je po študiju gradbeništva na Univerzi v Teheranu zaposlil kot profesor gradbeništva na Tehnološki univerzi Nasirja Tusija, eni najuglednejših državnih univerz v Iranu. Na univerzi je predaval do svoje upokojitve leta 2006, poleg tega je politično dejaven vse od začetka islamske revolucije v Iranu leta 1979.

Do zdaj je zasedal več različnih ministrskih položajev, med drugim je leta 1988 postal minister za energijo v vladi Mira Hoseina Musavija in na tem položaju s pomembnimi projekti poskušal spodbuditi gradbena dela in obnovo države po uničujoči vojni z Irakom, ki se je končala leta 1988. Leta 2013 je postal iranski minister za nafto v vladi sedanjega predsednika Hasana Rohanija in kmalu zatem za leto dni še vodja združenja držav izvoznic zemeljskega plina Gecf (Gas Exporting Countries Forum), mednarodne organizacije, ki združuje 11 vodilnih držav proizvajalk zemeljskega plina na svetu.

Zangane na svojem položaju iranskega naftnega ministra usmerja naftno politiko države, ki velja za tretjo največjo proizvajalko nafte med članicami organizacije držav izvoznic nafte (Opec) – organizacije s 14 državami članicami, ki med seboj usklajujejo naftno politiko in poskušajo stabilizirati delovanje naftnih trgov.

Pripravljeni na dodatno črpanje

Organizacija Opec se je lani dogovorila z Rusijo in drugimi državami proizvajalkami nafte, da bo omejevala proizvodnjo nafte do konca letošnjega leta in tako z zviševanjem cene nafte preprečevala uveljavitev tekmecev iz drugih držav, tudi ameriških proizvajalcev nafte iz skrilavcev. Odkar so lani uvedli omejitev proizvodnje, se je cena nafte brent zvišala za 48 odstotkov in presegla 60 dolarjev za sod.



Zangane je do zdaj vedno poudarjal, da Iran dosledno upošteva odločitev, ki so jo države članice Opeca sprejele lani, ko so se odločile, da bodo še naprej omejevale proizvodnjo surove nafte. Toda pred kratkim je Zangane za iranske medije izjavil, da upa, da se bodo države članice na prihodnjem srečanju Opeca junija letos odločile, da so cene surove nafte že dovolj visoke, da bodo države pripravljene odpraviti omejitve proizvodnje nafte.

Zangane je še dodal, da Iran lahko zelo hitro poveča proizvodnjo svoje nafte, če se bodo države članice Opeca na naslednjem srečanju res odločile odpraviti omejitve v proizvodnji nafte. Iran bi po njegovih besedah v tednu dni po morebitni odpravi omejitev tako zlahka načrpal dodatnih 100.000 sodov surove nafte na dan.