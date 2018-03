Bitko na vrtojbenskem polju dobil Hit

Šempeter pri Gorici – Svetniki občine Šempeter-Vrtojba so družbi Viva včeraj za en glas zavrnili soglasje za igralniško dejavnost s selitvijo igralnega salona Paquito iz Volčje Drage na mejni prehod Vrtojba. Osemmilijonski projekt novega Paquita je tako nasedel, kako naprej, pa v Vivi še ne napovedujejo.



Ministrstvo za finance je za soglasje o koncesiji zaprosilo zaradi napovedane selitve igralnega salona iz občine Renče-Vogrsko v sosednjo lokalno skupnost. Viva je namreč tam že kupila zemljišče v neposredni bližini Hitove igralnice Drive-In za projekt z igralnim salonom, 60 sobami in restavracijo na 5000 kvadratnih metrih. Obljubljali so tudi 50 novih delovnih mest. Že nedavno nasprotovanje svetnikov zamenjavi zemljišč v lasti občine na predlog Vive je nakazovalo, da se tudi pri koncesiji ne bo izšlo, četudi je župan Milan Turk načeloma podprl načrt. Na koncu so svetniki z osmimi glasovi proti in sedmimi za soglasje za koncesijo o igrah na srečo Vivi zavrnili.



»Bilo je tesno in takšno odločitev obžalujemo. Kaj več bomo lahko povedali v prihodnjih dneh, ko bomo razmislili, kako naprej,« je bil razočaran direktor družbe Viva Dejan Šurbek. Prepričan je, da je odločitev svetnikov tudi posledica pritiska Hita v zadnjih dneh. Hišni sindikati in nato še uprava na torkovi javni predstavitvi projektov za območje mejnega prehoda so z družno akcijo opozarjali, da bi selitev Paquita pomenila samo prerazporeditev zdajšnjih gostov v trendu nekajodstotnega upada gostov na leto. »Zavrnitev je posledica marsičesa. Vem, da je bilo veliko pritiskov na svetnike, kar se je jasno pokazalo s soglasno podporo predlogu o tajnem glasovanju,« je nakazal Šurbek.



Ne moremo sodelovati



Čeprav je svetnica Marija Osvald predsednika uprave Hita Janeza Mlakarja še poskušala prepričati, naj se ne boji konkurence, je bil ta neomajen: »Ne poznam poslovnega modela, ki bi na zasičenem trgu omogočal povezavo in sinergijske učinke med zasebnim igralnim salonom in državnim podjetjem na področju igralniškega turizma. Podpiram sodelovanje in prvi smo, ki ustvarjamo povezave – s ciljem novih turističnih vsebin.«



Napovedal je še, da bo Hit v primeru soglasja za Paquito najverjetneje ustavil naložbe v občini. Na koncu je to očitno zaleglo. »Svetnikom in javnosti smo jasno predstavili naše razvojne načrte in argumente proti novemu igralnemu salonu ob Hitovi igralnici. Odločitev sprejemamo kot potrditev in razumevanje širšega pomena družbe Hit in naših razvojih načrtov na tem območju. Upam, da bomo lahko konec leta 2019 odprli prenovljeno in razširjeno igralnico Drive-In,« je bil zadovoljen Mlakar.



Posodobitev Drive-Ina bi stala do tri milijone evrov, ki jih družba že ima, je poudaril, zajemala pa bi širitev igralniškega prostora, restavracije za 400 kvadratnih metrov in ureditev do 14 hotelskih sob, igralnici pa bi namenili 2300 kvadratnih metrov uporabne površine.



V preteklosti je občina Šempeter-Vrtojba soglasje za igralnico na istem mestu kot Vivi zavrnila že družbi Aleia Acta poslovneža Sergeja Racmana.