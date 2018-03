Borza terjatev z alternativo bančnim depozitom

Ba. Pa.

Ljubljana – Zagonsko podjetje Borza terjatev je lansiralo novo finančno platformo, s katero v Slovenijo prvič prinaša storitve peer-to-peer bančništva za podjetja.

Z novo finančno platformo podjetjem ponuja alternativo bančnim depozitom in jim omogoča, da na enostaven način kratkoročno plasirajo svoja presežna denarna sredstva v razpršen portfelj nizko tveganih, kakovostnih poslovnih terjatev do domačih podjetij s pričakovanimi letnimi donosi okoli pet odstotkov.

»Lansiranje nove finančne platforme je ključni mejnik za Borzo terjatev in postavlja nove standarde v finančni industriji. Z avtomatizacijo ocenjevanja kreditnih tveganj, standardizacijo in fragmentacijo posameznih kreditnih izpostavljenosti ter z avtomatizacijo plasiranja denarnih sredstev komitentov v posamezne posle smo dosegli, da lahko podjetjem z likvidnostnimi presežki ponudimo povsem enostaven in pregleden naložbeni produkt, s privlačnimi donosi in nizkim tveganjem, ki predstavlja odlično alternativo bančnim depozitom,« poudarja direktor Borze terjatev Marko Rant.

Marko Rant Foto: osebni arhiv

Denarna sredstva komitentov se prek Borze terjatev neposredno plasirajo v frakcije posameznih terjatev na enak način, kot če bi komitenti bank s svojimi depoziti neposredno prevzemali tveganje (frakcij) posameznih bančnih kreditnih poslov. Najmanjši znesek frakcije znaša deset evrov, kar vlagateljem zagotavlja izjemno visoke stopnje razpršenosti njihove naložbe in posledično nizko tveganje tovrstnega plasiranja sredstev.

Razvili napredni sistem upravljanja tveganj

»Borza terjatev poleg doseganja razpršenosti tudi aktivno upravlja kreditna tveganja in vodi postopke izterjave terjatev, s tem pa zagotavlja varnost naloženih sredstev za svoje komitente,« zagotavlja prokurist podjetja Tomi Šefman. Dodaja, da so v sodelovanju z bonitetno hišo Bisnode razvili napreden sistem upravljanja tveganj, ki je neposredno integriran z zunanjimi podatkovnimi bazami ter zagotavlja avtomatizirano ocenjevanje in spremljanje kreditnih tveganj v realnem času.

»Vlagatelji na Borzi terjatev so tako v zadnjih dveh letih ob nizkem tveganju v povprečju dosegli več kot petodstotni letni neto donos na kratkoročno plasirana sredstva,« dodaja Šefman.

Podjetja, ki želijo plasirati denarna sredstva pri Borzi terjatev, odprejo račun in sama določijo ročnost, sprejemljivo stopnjo tveganja, pričakovano obrestno mero in zahtevano razpršenost njihovega portfelja. Borza terjatev na podlagi takšnih naložbenih nastavitev nato sredstva vlagateljev samodejno plasira v frakcije posameznih primernih terjatev.

Borza terjatev je prva spletna faktoring platforma v Sloveniji, ki je podjetjem dostopna 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Celoten postopek prodaje terjatev poteka po spletu v elektronski obliki, brez podpisovanja fizičnih pogodb.

Platformo uporablja že več kot 600 slovenskih podjetij, ki jim je Borza terjatev zagotovila že več kot 23 milijonov evrov financiranja. Razvoj podjetja, ki je član Tehnološkega parka Ljubljana, poteka s pomočjo Slovenskega podjetniškega sklada pa tudi drugih domačih in tujih finančnih vlagateljev. Predlanskim je podjetje prejelo nagrado za najboljši finančni start-up v regiji Srednje Evrope CESAward.