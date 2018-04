Brez monitoringa ogrožena življenja

Trbovlje - Po »padcu« predloga noveliranega zakona o podaljšanju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) se gnev Zasavcev vse bolj preusmerja v pripravljalce zakona v preteklosti. Brez monitoringa po zaprtju RTH, ki je temelj novele, utegneta voda in tisoče hektarjev površin začeti ogrožati življenja Zasavcev.

Marca 2014 se je RTH na predlog NLB, ki ji je dolgoval 4,6 milijona, vsem domačim in tujim bankam pa še 11 milijonov evrov, znašel v prisilni poravnavi; do stečaja mu je manjkal le korak. Redki so verjeli, da bo RTH ušel stečaju. Očitno je o tem dvomila tudi vlada Alenke Bratušek. Kajti predlog srednjeročnega programa 2013-2018 je vseboval monitoring, ob potrditvi na vladi pa je ta iz programa čudežno izpadel, vedo povedati na RTH.