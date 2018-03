Bruselj Bayerju dal dovoljenje za prevzem Monsanta

Ba. Pa., STA

Bruselj – Evropska komisija je agrokemičnemu koncernu Bayer prižgala zeleno luč za načrtovani milijardni prevzem ameriškega konkurenta Monsanto, a pod strogimi pogoji. Bayer je obljubil ukrepe v vrednosti okoli šest milijard evrov, s katerimi naj bi zagotovil, da prevzem ne bo okrnil konkurence, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Vrednost prevzema je ocenjena na 62,5 milijarde dolarjev, odobriti pa ga morajo še ameriški regulatorji.

Evropska komisija je opredelila pogoje, pod katerimi prevzem ne bo okrnil konkurence ter s tem inovacij na področjih razvoja semen, proizvodnje pesticidov in digitalnih kmetijskih trgov. Ukrepi, ki jih je ponudil Bayer, »v celoti« odgovarjajo na pomisleke komisije, so sporočili iz Bruslja.

Med drugim je nemški prevzemnik obljubil odprodajo na trgih semen in pesticidov, kjer se njegova in Monsantova ponudba prekrivata. Skupno je Bayer obljubil za več kot šest milijard evrov ukrepov.

Tako imenovane mega združitve se bojijo okoljevarstveniki in številne humanitarne organizacije. Monsanto je že dolgo tarča kritik zaradi genetsko spremenjenih semen in uporabe pesticida glifosat. Po prevzemu bo skupna družba nadzorovala več kot četrtino svetovnih trgov semen in pesticidov.