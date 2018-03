BTC z OriginTrail na področje tehnologije blockchain

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Družba BTC bo v sodelovanju s slovenskim podjetjem OriginTrail raziskovala možnosti implementacije tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain) v logistični panogi. Sodelovanje bo namreč osredotočeno na storitve logističnega centra BTC, pozitivne učinke pa pričakujejo tudi na drugih področjih delovanja družbe.

Transport in logistika sta pogosto predstavljena kot ena najboljših panog za uvedbo veriženja podatkovnih blokov, ki omogoča zaupanje med partnerji brez osrednje avtoritete. Vendar pa obstoječe rešitve ne omogočajo zadostne ravni učinkovitosti in zaupanja za upravljanje podatkov v dobavnih verigah.

OriginTrail protokol ta izziv rešuje z ločenim decentraliziranim omrežjem, so v BTC pojasnili v sporočilu za javnost. Slovensko tehnološko podjetje je že uspešno izvedlo pilotne projekte, med drugim s kitajsko spletno trgovino organske hrane Yimishiji, za katero je prejelo tudi nagrado Walmartovega centra za prehransko varnost.

Direktor za trženje in marketing v družbi BTC Damjan Kralj je sicer poudaril, da je uspela družba BTC harmonizirano območje BTC City Ljubljana na trgu pozicionirati kot živo testno okolje za razvoj in testiranje vseh vrst programske in strojne opreme. Sodelovanje s podjetjem OriginTrail k štirim glavnim področjem, ki so trajnostna mobilnost, energetika, informacijsko-komunikacijska tehnologija in področje trgovine na drobno, dodaja še peto, ki je osredotočeno na panogo logistike.

»Naš naslednji korak je gradnja močne blockchain skupnosti v BTC City Ljubljana, ki bo prinesla koristi ne samo vpletenim poslovnim partnerjem, temveč sčasoma tudi širšemu okolju in družbi,« je dodal Kralj.