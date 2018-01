Bankrot, ki pretresa Veliko Britanijo

Nekoč drugo največje britansko gradbeno podjetje se je zaradi visokih dolgov znašlo v stečaju. Dolguje visoke zneske številnim podizvajalcem, ki se bojijo, da bodo ostali praznih rok.

Britansko gradbeno podjetje Carillion je nastalo leta 1999 z razdružitvijo podjetij Tarmac in Carillion. Podjetje Carillion je zadnji dve desetletji gradilo številne pomembne zgradbe in infrastrukturne gradbene projekte po vsej Veliki Britaniji ter skrbelo za delovanje že zgrajenih objektov. Upravljalo je 50.000 stanovanjskih enot v 360 objektih ministrstva za obrambo in 50 zaporniških objektov, skrbelo je za šolske obroke v 218 britanskih šolah in upravljalo zdravstvene objekte, v katerih so skupaj zdravili več kot 11.000 hospitaliziranih bolnikov. Carillion je veljal za drugo največje britansko gradbeno podjetje, vendar je izvajal gradbene projekte tudi v tujini, na primer v Kanadi in na Bližnjem vzhodu, kjer je sodeloval tudi pri gradbenih projektih za svetovno nogometno prvenstvo v Katarju leta 2022. Carillion je zaposloval 43.000 ljudi po vsem svetu in sklenil 450 pogodb z britansko vlado