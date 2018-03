Čas ni zaveznik lovilcev skladnosti z GDPR

Matjaž Katarinčič, varnostni strokovnjak v podjetju Smart Com, se sprašuje, zakaj se podjetja tako zelo obotavljajo s pripravo na uredbo GDPR. Izvajalci do 26. maja preprosto ne bodo mogli opraviti vsega, da bi v zadnjem hipu lahko omogočili izvedbo vseh ukrepov, ki bodo skladni z uredbo.

Ste varnostni strokovnjak. Kaj morajo podjetja danes varovati?

Z vidika informacij morajo podjetja varovati svoje »intelektualno« in digitalno premoženje oziroma vire, torej poleg stavb in prostorov še podatke vseh vrst in oblik ter vse, kar je z njimi povezano. S tem mislim na uporabo varnostnih ukrepov in informacijskih sistemov za zmanjšanje tveganj odtujitve vitalnih podatkov organizacije in posledično poslovne škode. Še posebno se je treba pripraviti na obvladovanje tveganj ter ustrezno zaznavo napadov na informacijske sisteme.