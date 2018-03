Cerarjev odstop ne bo vplival na pogovore o NLB

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Na finančnem ministrstvu pričakujejo, da odstop predsednika vlade Mira Cerarja ne bo vplival na pogovore z Brusljem glede privatizacije NLB. Pogovori z evropsko komisijo v zvezi s prošnjo Slovenije za spremembo zavez glede NLB se bodo po pričakovanjih ministrstva za finance nadaljevali, so sporočili za STA.

Evropska komisija je konec januarja sprožila poglobljeno preiskavo, saj Slovenija ni izpolnila vseh zavez, ki ji jih je dala leta 2013 v zameno za odobreno državno pomoč banki. Do konca lanskega leta bi namreč morala prodati vsaj polovico banke, česar pa ni storila zaradi nerešenega vprašanja vlog hrvaških varčevalcev. Slovenija je pripravila predlog za spremembo zaveze, a je komisija podvomila, da je enakovreden prvotni prodajni zavezi.

Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman se je doslej v Bruslju na to temo že večkrat sestala z evropsko komisarko za konkurenco Margrethe Vestager. Kot je poudarila sredi tega tedna, je ključno najti usklajeno rešitev, saj bi bil vsak drug scenarij za Slovenijo in državno naložbo v NLB slabši.

Na ministrstvu pričakujejo, da bo komisija v kratkem uradno objavila javno verzijo januarskega odgovora na prošnjo Slovenije, s katerim je sprožila poglobljeno preiskavo. Po tej uradni objavi bodo imele tretje stranke možnost v enem mesecu podati svoje pripombe, Slovenija pa bo imela nato mesec dni časa, da odgovori na morebitne prispele pripombe, so pojasnili.

Medtem nameravajo na ministrstvu normalno nadaljevati delo. »Prav tako bomo nadaljevali s prizadevanji za zaščito slovenskega državnega premoženja pred morebitno škodo zaradi nezakonitih ukrepov hrvaških sodišč,« so dodali. Hrvaška sodišča so namreč v primerih nerešenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev sprejela štiri sodbe, eno v prid NLB, preostale v njeno breme. En zahtevek je nasprotna stran uveljavila z izvršbo nad premoženjem NLB na Hrvaškem, drugega je NLB poravnala, tretjega pa bi morala, a ga še ni. Slovenija vztraja, da je to stvar nasledstva nekdanje skupne države, zato plačevanje teh tožb ni v skladu s pravom.

Cerarjev odstop ne bo bistveno vplival na delo finančnega ministrstva. Naloge iz svojih pristojnosti bodo še naprej nemoteno izvajali, kot so pojasnili, pa med tekoče posle načeloma uvrščajo vse izvedbene naloge, pripravo zakonodajnih predlogov pa le, če je sprejetje posameznega akta nujno za preprečitev težko popravljivih posledic za državo.

»Večjih zastojev v delu ministrstva ne pričakujemo, obžalujemo pa, da verjetno ne bodo dokončani zakonodajni postopki glede nekaterih zakonskih predlogov, ki jih je ministrstvo pripravilo v zadnjih mesecih,« so dodali.