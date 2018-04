S Pipistrelom na Kitajskem: Letala na kitajskem nebu čez dve leti

Jurong – Ivo Boscarol in njegovi kitajski partnerji so danes ponoči po slovenskem času v kitajskem Jurongu postavili temeljni kamen za tovarno Pipistrelovih letal. Ta bo del širšega projekta, ki vključuje kompleks z letališčem, letalsko šolo, luksuznimi vilami, stanovanji in nakupovalnim središčem. Iz tovarne bo na kitajsko nebo odletelo do 800 letal na leto. »Na Kitajskem greš v veliko zgodbo ali pa te tam ni,« je poudaril prvi človek Pipistrela Ivo Boscarol.



»S pomočjo veleposlaništva v Pekingu in kitajske ambasade v Sloveniji smo končno prišli do pravih institucionalnih povezav v Jurongu. To je urejeno in dinamično predmestje devetmilijonskega Nanjinga, malo v njegovi senci, a se želi postaviti na zemljevid, zato išče nove poslovne ideje. Primeren je za vikend turiste in preživljanje prostega časa v povezavi predvsem z naravo, a s pomembnimi priložnostmi tudi za letalstvo,« je za Delo pojasnil direktor Pipistrela Ivo Boscarol. Ajdovsko podjetje je decembra lani z občino Jurong podpisalo dogovor o sodelovanju. Občina je zagotovila 133 hektarov zemljišč. Od tega jih bo 80 hektarov namenjenih tovarni letal, letališču in letalski akademiji, 53 hektarov pa stanovanjsko-trgovinskemu kompleksu.