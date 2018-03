Cinkarna lani spet odlično

Celje – »V poslovnem letu 2017 smo poslovali odlično. Cinkarna Celje je dosegla zgodovinske rekorde tako glede samega obsega poslovanja kot tudi uspešnosti,« so danes ob objavi nerevidiranih poslovnih rezultatov za lani sporočili iz celjske Cinkarne.

Cinkarna je lani ob 188,7 milijona evrov prihodkov ustvarila kar 28,8 milijona evrov čistega dobička. V primerjavi s prav tako uspešnim letom 2016 je s tem prihodke lani povečala za 11 odstotkov, čisti dobiček pa je skoraj potrojila.

Uspešnost v Cinkarni razlagajo z visoko konjunkturo v svetovni industriji pigmenta titanovega dioksida in pomanjkanjem ponudbe pigmenta zaradi velikega tržnega povpraševanja ter posledično višjimi cenami, s čimer so dosegali rekordno visoke marže. Uprava, ki jo vodi Tomaž Benčina, je sicer v torek, ko je rezultate najprej predstavila nadzornemu svetu, ki mu predseduje Borut Jamnik, lansko uspešnost razlagala tudi z istočasnim uspešnim nadzorom stroškov v proizvodnji. Pa tudi s tem, da so lani ukinili nedonosno proizvodnjo valjane titancinkove pločevine, izboljšali strukturo poslovnih programov in učinkovitost poslovanja celotnega sistema.

Panožne primerjave in analize, še poudarjajo v upravi, kažejo, da je Cinkarna tudi lani ostala med najuspešnejšimi svetovnimi podjetji, ki proizvajajo pigment titanovega dioksida. Vsa konkurenca je sicer izboljšala uspešnost poslovanja, vendar Cinkarna najbolj.

Zaradi dobrega poslovanja v daljšem časovnem obdobju se je lani končno začela dražiti tudi vrednost delnice celjske Cinkarne. V letu dni, torej od konca leta 2016 do konca leta 2017, se je tako na Ljubljanski borzi povišala za 34 odstotkov oziroma s 162 na 217 evrov za delnico. Družba je sicer lani lastnikom izplačala 7,35 milijonov evrov dividend ali 9,05 evra na delnico.