Delavci Luke Koper: nobene menjave ne bo!

Koper - V garažni hiši Luke Koper se je zbralo okoli 500 delavcev na zboru delavcev, na katerem so zaposleni opozorili na sporne poteze predstavnikov največjega delničarja - države do podjetja. Zbor je bil bučen, sprejeli so pet sklepov, ki v ničemer ne bodo spremenili začrtanega poteka današnje skupščine delničarjev. Zbora se je udeležila tudi predsednica uprave SDH Lidia Glavina.

Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je pojasnil, da zbor delavcev ni bil namenjen reševanju uprave Dragomirja Matiča, ki jo bodo v petek nadzorniki razrešili, temveč reševanju bolj zapletenega položaja pristaniške družbe, s katero ima državni lastnik očitno posebne namene.



Soglasno podprli pet sklepov



Zaposleni Luke Koper zahtevajo širitev koncesijskega območja Luke Koper skladno z državnim prostorskim načrtom v celoti. Sklep je posledica govorice, da država namerava vsaj del zemljišča ob sedanjem koncesijskem območju oddati Madžarom za 99 let v zameno za njihov vložek v drugi tir. To zemljišče Luka zahteva že vrsto let, zato so lani postavili predsedniku vlade vprašanje, na katerega še niso dobili jasnega odgovora, je opozoril Slosar. Drugi sklep pravi: »Zahtevamo, naj se nadzorni svet, SDH in država odpovejo delu dobička za reševanje problematike prekarcev v podjetjih IPS.« V tretji točki so opozorili, da bodo zaposleni zahtevali polno odgovornost članov nadzornega sveta v primeru nezakonite razrešitve uprave. V četrtem sklepu delavci zahtevajo, naj bo Luka, ki bo plačala od 30 do 50 odstotkov vrednosti vkložka v drugi tir, enakopravna lastniška partnerica v podjetju 2 TDK, sorazmerno glede na vložek v drugi tir. V petem sklepu pa zahtevajo, naj se spremeni status navadnih delnic Luke nazaj v prednostne delnice, tako kot je bilo do leta 2007, ko je država po mnenju malih delničarjev poskrbela za nezakonit prevzem večinskega upravljavskega deleža, kar je kasneje sprožilo vse večjo politizacijo pri vodenju podjetja.



Čakajoč na Lebna



Predsednica uprave SDH Lidia Glavina je čestitala delavcem, ker so ravno danes dosegli rekord in pretovor več kot 900.000 kontejnerjev. »Upamo, da boste prihodnje leto z našo podporo dosegli en milijon pretovora kontejnerjev. Luka nam je vsem zelo pri srcu. Trudimo se, da bi vi delali bolje. Jaz na žalost ne morem govoriti, kaj se bo zgodilo z Madžari, ker nisem pravi sogovornik. Mi bomo naredili vse, da bomo Luki zagotovili takšen razvoj, kot si ga zasluži.



Predlagam, da poslušamo, kaj bo pojasnil državni sekretar Jure Leben, ki se je ponudil, da pride to pojasnit,« je dejala Glavina. Kasneje je novinarjem odgovorila, da zbor ni bil povezan z aktivnostmi SDH. »Prišla sem, ker je zmeraj treba iskati dialog in da bi nadaljevali tako dobro delo. Ne čutim nobene odgovornosti ali krivde za nezadovoljstvo delavcev. Razmere v Luki so pod nadzorom. SDH dela v dobro Luke in bo naredil vse, kar lahko, da bo Luka delala še bolje.«



Široko, a šibko zavezništvo



Delavci na zbor niso povabili koprskega župana Borisa Popoviča, so pa ankaranskega župana Gregorja Strmčnika, ki je povedal, da se v Ankaranu zavzemajo za drugačno prostorsko zasnovo razvoja pristanišča. Da bi imeli več vitkejših pomolov, ki bi služili le za pretovor, ne pa tudi skladiščenju tovora. In da bi se iz pristanišča umaknili ekološko sporni tovori. Toda Strmčnik se je zahvalil upravi Dragomirja Matića za korektno in pošteno sodelovanje, hkrati je izrazil razumevanje za vse neresnične očitke na njegov račun v zadnjem času.



Kristjan Verbič je kot predstavnik malih delničarjev dejal, da ima Luka tudi več kot 10.000 malih delničarjev, ki premorejo skupaj petinski delež družbe, in da so njihova stališča identična delavcem, kar dokazuje, da so dobri rezultati lahko posledica partnerstva med delom in kapitalom. Vodja sindikata žerjavistov Mladen Jovičić pa je delavce opozoril, da je po uničenju številnih družb v državi zdaj na vrsti Luka in da se bodo morali za svoje pravice boriti, če bodo hoteli ohraniti delovna mesta.

13:12 Prva dama SDH Lidia Glavina je ob močnem žvižganju »občinstva« nagovorila delavce in obljubila, da bo država Luki Koper zagotovila vse za razvoj, kot si ga zasluži.

Mirko Slosar in Lidia Glavina Foto: Boris Šuligoj/Delo

13:15 Naslednji govorec je župan Ankarana Gregor Strmčnik. Polovica Luke Koper leži v občini Ankaran, ki se zavzema za sodobnejši razvoj pristanišča. Sedanji prosotrski načrt pa je po njihovem mnenju zastarel in konceptualno napačen. Koristi in zadovoljstva ne morejo biti samo za lastnike in stranke pristanišča, ampak tudi za vse zaposlene in okoliške prebivalce ter nenazadnje narave. Nasprotujemo izgradnji tretjega pomola in zasipavanju morja, neustreznemu skladiščenju in tovoru, ki ni prijazen do okolja. Nasprotujemo tudi plinskim terminalom na drugi strani zaliva.

Zahvalil se je predsedniku uprave Luke Koper Dragomirju Matiću za korekten in pošten odnos ter delavcem Luke za podporo pri ustanavljanju občine Ankaran.

13:26 Delavci imajo v načrtu sprejetje petih sklepov.

Sprejemjo prvi sklep: zahtevamo širitev koncesijskega območja Luke Koper v skladu z državnim prostorskim načrtom v celoti.

13:27 Mladen Jovičič, predsednik sindikata žerjavistov in član nadzornega sveta Luke, je spomnil na položaj delavcev IPS in poročila revizijskih hiš. Opozoril je na nizke plače, čeprav se minimalna plača zvišuje. Pozval je k enotnemu boju za ohranitev pridobljenih pravic delavcev Luke in ohranitvi služb. Zadevamo se, da v Luki nismo sami. Naše stališče je Močna in enotna Luka Koper.

13:35 Sprejmejo drugi sklep: zahtevamo, da se NS SDH in država odpovedo delu dobička v namene reševanja problematike IPS.

13:36 Nastopi predstavnik malih delničarjev Kristjan Verbič, predsednik VZMD: Tudi manjšinski delaničarji imajo pravico odločati o prihodnosti podjetja.

13:43 Sprejmejo tretji sklep: zaposleni v Luki Koper bomo terjali polno odgovornost članov NS družbe, v primeru, da nezakonito razreši upravo.

13:47 Kaj je z drugim tirom, se sprašujejo delavci.

Sprejmejo četrti sklep: Zahtevamo, da je Luka Koper enakopraven partner v podjetju 2TDK sorazmenro glede na vložek za izgradnjo drugega tira.

13:50 Luka Koper ima dolgo tradicijo, pravi Slosar. Nadaljuje predsednik luških upokojencev Branko Matić: Nobene menjave ne bo! Vsa Luka na čelu s tem vodstvom dela odlično in pika! Luka naj se vrne nam, lastnikom, in to takoj! Če bo treba, bomo šli z avtobusi in vlaki v Bruselj. Gospodje, ki vladate tej državi, stopite iz virtualnega sveta na realna tla. Luka Koper je okno v svet in diamant in to bo ostala, lastnina slovenskega naroda. Luka je naša in bo ostala naša!

14:00 Na predlog upokojencev sprejmejo še zadnji sklep: zahevamo, da se spremeni status navadnih delnic Luke Koper nazaj v prednostne delnice. S tem država ne bi več s tako lahkoto rovarila po našem podjetju.

14:05 Na koncu Slosar prenese še sporočilo predsednika uprave Dragomirja Matića: Brez vas ne bi dosegali rekordov, ki jih dosegamo. Vsi smo zaslužni za dosežene rezultate.

Zbora se je udeležilo več kot 600 zaposlenih, upokojencev Luke Koper, občanov in drugih.

Kot so sporočili iz Sveta delavcev Luke koper, so na zbor povabili tudi nekatere predstavnike vlade, a so se večinoma zaradi obveznosti opravičili, med njimi tudi predsednik vlade Miro Cerar in predsednik države Borut Pahor. Z ministrstva za infrastrukturo sta bila vabljena minister Peter Gašperšič in njegov sekretar Jure Leben, oba sta se opravičila. Iz nadzornega sveta Luke Koper sta bila vabljena Rado Antolovič in Uroš Ilič, oba sta se opravičila.

Delavce so razburile neuradne informacije, da naj bi Madžarska v zameno za finančni vložek v podjetje 2TDK v upravljanje dobila zemljišče, ki je sicer zunaj ograje pristanišča, a je del prostorskega načrta zanj.



Te informacije so na ministrstvu za infrastrukturo zanikali in poudarili, da se koncesijska pogodba, koncesijsko območje in lastništvo Luke Koper ne bodo spreminjali, da pa so sicer pogovori še v teku in da bodo javnost z vsebino morebitnega sporazuma seznanili, ko bodo končani. Državni sekretar Jure Leben bi se želel po novoletnih praznikih na to temo tudi srečati z delavci.



Slosar je dejal, da bi z dodelitvijo zemljišča v upravljanje Madžarom onemogočili širjenje Luke Koper, saj da bi jih, če bi se Luka kdaj širila, »imeli sredi pristanišča«. Slosar je dejal, da gre za pomembno vprašanje za prihodnost Luke Koper, zato bodo o njem govorili vsi zaposleni skupaj.



Zbor delavcev je potekal dan pred izredno skupščino, na kateri bodo na predlog nadzornega sveta odločali o nezaupnici upravi pod vodstvom Dragomirja Matića, in sicer, kot je v sklicu pojasnil nadzorni svet, zaradi ugotovitev revizije glede poslovanja družbe z izvajalci pristaniških storitev (IPS). Nadzorniki so sredi meseca upravi tudi omejili pooblastila in jo zavezali k opravljanju le tekočih poslov.



Nadzorni svet bo sklepe skupščine obravnaval v petek, pripravljen pa je že tudi seznam kandidatov za novo upravo. Namestnik predsednika nadzornega sveta Uroš Ilić je minuli teden dejal, da je razlog za menjavo uprave precej bolj globok in obsežen kot problematika IPS, na mizi nadzornikov pa bo 25 očitkov.



Slosar je prepričan, da je menjava vodstva družbe povezana s koncesijami za Luko Koper. Matić pa je povedal, da ga je eden od članov nadzornega sveta k odstopu pozval, še preden je revizor začel pregledovati posle z IPS. Ti torej niso razlog za zamenjavo, je dejal, med možnimi razlogi pa navedel različna stališča glede zalednega terminala Divača, tretjega pomola, pristaniške uprave, zakona o drugem tiru, referenduma o drugem tiru, koncesijske pogodbe in koncesijskega območja.