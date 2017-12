Delavci: »Luke ne damo«

Koper - Ob začetku zasedanja nadzornega sveta Luke Koper, na katerem bodo po daljši obravnavi zagotovo razrešali tri člane štiričlanske uprave, s predsednikom Dragomirjem Matićem vred, se je pred upravno stavbo Luke Koper zbralo nekaj deset delavcev s protestnimi letaki in skandiranjem »da luke na dajo«.

Kako se bodo zaposleni odzvali na dogajanje v nadzornem svetu, ta trenutek še ni mogoče napovedati. Opazili pa smo, da se je nedaleč od upravne stavbe, zadržuje tudi policijsko vozilo.

Članom bodo pokazali izhodna vrata

Odnosi med nadzornim svetom, ki ga vodi Rado Antolovič, in Matićevo upravo so se skrhali že pred časom, po nezaupnici upravi, ki so jo delničarji na četrtkovi izredni skupščini izglasovali prav na predlog nadzornega sveta, pa je verjetno, da bodo nadzorniki Matiću ter članoma uprave Ireni Vincek in Andražu Novaku pokazali izhodna vrata.

Največji kamen spotike naj bi bilo (ne)reševanje problematike delavcev IPS. Tovrsten sistem v koprskem pristanišču sicer obstaja že 20 let in ga je Matićeva uprava podedovala, vendar so izsledki posebne revizije poslov Luke z IPS pokazali, da Luka Koper omenjenega poslovnega modela na strateški ravni ne upravlja aktivno, poleg tega obstajajo tveganja s področja kršenja delovne zakonodaje, nadzora nad IPS in korupcijskih tveganj.

Sicer pa naj bi bili razlogi za načrtovano menjavo uprave širši. Nadzorniki naj bi tako danes imeli na mizi kar 25 očitkov upravi. Tako Antolovič kot njegov namestnik Uroš Ilić sta bila pred današnjo sejo sicer redkobesedna.