Delničarji Gorenja proti odpoklicu dveh nadzornikov

Velenje – Delničarji Gorenja na današnji skupščini niso odpoklicali predsednika nadzornega sveta Marka Voljča in njegovega namestnika Uroša Slavinca, kar je predlagalo več malih delničarjev.

Izid je bil tesen. Proti takšnemu sklepu je glasovalo 55 odstotkov prisotnih delničarjev (oziroma 31odstotkov vseh), zanj pa 44,7 odstotka. Na skupščini je bilo prisotnega 69,9 odstotka kapitala družbe.

Delničarji so uvodoma podprli nasprotni predlog Kapitalske družbe in Modre zavarovalnice, da se za predsednika skupščine namesto Kristjana Antona Kontarščaka imenuje Gorazd Podbevšek.

Skupščina je potekala v ostri izmenjavi zelo osebnih očitkov med Philipom Sluiterjem, ki je prvi predlagal omenjeno zamenjavo nadzornikov, in predsednikom uprave Franjem Bobincem.

Sluiter je povedal, da je Gorenje danes bolna družba, ki ne dosega ciljev iz strateškega načrta in ima »vedno znova negativen denarni tok«. »Gorenje je preveliko in prepočasno in ga je treba prestrukturirati,« je dejal. Opozoril je, da Voljč in Slavinec ne delujeta kot neodvisna nadzornika. Dodal je še, da je upravo Gorenja zapustil zaradi nepravilnosti, ki jih je revidirala angleška družba Grant Thornton.

Bobinac je očitke zavrnil. Dejal je, da je Sluiter od vsega začetka ni verjel v preživetje Gorenja, v obdobju, ko je bil v upravi, pa da je redko hodil na sestank. Gglede očitkov o nepravilnostih pa ga pozval, da predloži dokaze. "Dokaži ali pa bom razmislil o zasebni tožbi," je dejal. Sluiterju je še očital, da je v stečaj spravil več podjetij in da je upnikom ostal dolžan 10 milijonov evrov.

»Na mojem delničarskem računu je minus 82 odstotkov,« pa je opozoril mali delničar Borut Klanjšek, ki je menil, da bi bilo najbolje, če bi tako zadzorni svet kot uprava podali odstopno izjavo.