Delničarji izglasovali nezaupnico upravi Draga Matića

Koper – Delničarji Luke Koper so na današnji izredni skupščini med drugim z 99,2-odstotno podporo izrekli nezaupnico predsedniku uprave Dragomirju Matiću ter članoma Ireni Vincek in Andražu Novaku.

Nadzorni svet pod vodstvom Rada Antoloviča je v sklicu skupščine kot glavni razlog za nezaupnico navedel izsledke posebne revizije poslov Luke z IPS, ki je med drugim pokazala, da podjetje poslovnega modela IPS na strateški ravni ne upravlja aktivno, in opozorila na tveganja s področja kršenja delovne zakonodaje, nadzora nad IPS in korupcije.

Glavni akterji so bili pred začetkom skupščine redkobesedni. Predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidia Glavina in prvi nadzornik Rado Antolovič pred samo skupščino, ki je bila v nasprotju z dosedanjo prakso zaprta za javnost in prvič zunaj Kopra, medijem nista dajala izjav. Predsednik uprave Luke pa je dejal le, da je danes mogoče vse.

Matić je po izglasovani nezaupnici poudaril, da se je ta uprava vedno odločala v dobro vseh delničarjev ter dodal, da v svojem delu ne bi ničesar spremenil. Na vprašanje, ali so nemara delali predobro, pa je odvrnil: »Tudi to bi lahko bil eden od odgovorov.« Sicer pa je dodal, da gre za politično gonjo »in to je rezultat vsega tega«.

Rezultat današnjega glasovanja je bil po Matićevih besedah »glede na dosedanji razvoj dogodkov« pričakovan, vendar predsednik uprave na petkovi seji nadzornega sveta pričakuje »vse živo«. »Jutri bomo doživeli še en dan in se bomo po jutrišnjih dogodkih tudi skladno s tem odločili,« je napovedal. Kot je pojasnil, se sicer dela v tej smeri, »da nas po domače izženejo iz Luke Koper«.

Glede pravnega mnenja Inštituta za primerjalno pravo, na katerega se je danes skliceval nadzornik Uroš Ilić, je Matič odvrnil, da so danes prvič slišali za to mnenje in ga niti niso videli. Ob tem je opozoril, da so upravo v preteklosti že »odstranili« pri določenih točkah dnevnih redov sej nadzornikov, kot je bil to primer predstavitve vmesnega poročila izredne revizije Pricewaterhousecoopers o poslovanje Luke z IPS, ko uprava sploh ni bila povabljena na sejo nadzornega sveta.

Rado Antolovič danes medijem ni dal nobenih pojasnil. Kot je dodal, bo njegov čas, da nekaj pove, v petek po seji nadzornega sveta.

Interes SDH: uspešno in zakonito poslovanje Luke

Edini interes SDH je, da Luka Koper posluje uspešno in zakonito ter da se bo še naprej razvijala, je po izredni skupščini povedala Lidia Glavina. Sedanji upravi očita komunikacijski krč in da ni naredila dovolj za vzpostavitev zakonitih modelov poslovanja.

Glede špekulacij o odločitvah, ki bodo sledile na petkovi seji nadzornikov, je Glavina poudarila, da je skupščina danes odločala zgolj o nezaupnici upravi, »vsakršno drugo dejanje je v domeni nadzornega sveta«.

Med drugim je Glavina poudarila, da je SDH »totalno neodvisen« in dodala: »Za tem izgovorom, da je politika za vse kriva, se skriva tudi določena nesposobnost uprave, da uredi zadeve.«

Ocenila je, da bo tudi ob ureditvi razmer z IPS določen del delavcev še vedno moral ostati fleksibilen, čeprav v manjši meri kot danes. »Mislim, da se da to zadevo na zakonit način urediti tako, kot to urejajo vse naše druge velike družbe,« je dodala.

V SDH sicer pričakujejo, da bo Luka poslovno uspešna, pri čemer bi se dalo še kaj narediti tudi na ravni prihodkov. Na vprašanje, če s tem misli na povečanje cen pristaniških storitev, je Glavina dejala, da glede na to, da so luške zmogljivosti blizu polne izkoriščenosti in da so njene storitve ocenjene kot zelo dobre, bi morala uprava analizirati možnost, da se iz tega naslova poveča prihodke.

*** Potek skupščine smo spremljali v živo ***

10:00 Začel se je zbor delničarjev Luke Koper, na katerem je prisotnega 73,9 odstotkov kapitala.

10:15 Že na začetku skupščine je prišlo do kresanja mnenj - pri razpravi o menjavi revizorja KPMG Slovenija z BDO Revizijo.

KPMG je na upravo, nadzorni svet in skupščino poslala dopis. »Skupščina ni prostor, kjer bi bral pisma delničarjem. Za to obstajajo ustrezni postopki,« je dejal predsednik skupščine Gorazd Podbevšek. Eden od delničarjev je želel sam prebrati pismo, ki pa je ostalo neprebrano.

Glede odgovorov delničarjem na vprašanja o revizorjih je nadzorni svet ocenil, da bi morala odgovore dati uprava, slednja pa da nadzorni svet. Konkretnih odgovorov tako ni bilo.

Delničarji so nato z 99,7 odstotka razveljavili sklep z junijske skupščine o imenovanju KPMG Slovenija za revizorja računovodskih Izkazov Luke Koper za leta 2017, 2018 in 2019. Za novega revizorja so imenovali BDO Revizijo.

Ta sklep je predlagal nadzorni svet Luke zaradi obstoja dvoma v neodvisnost KPMG. Luka Koper je namreč s KPMG, poslovno svetovanje, sklenila svetovalno pogodbo za optimizacijo nabavnega procesa, tudi na področju nabave IPS. Plačilo za to svetovanje je znašalo več kot revizijski honorar.

10:23 Skupščina je sprejela sklep o določitvi plačila za nadzornike.

Nadzorniki bodo poleg sejnin prejeli 15.000 evrov bruto letno na posameznega člana, kar je 2000 evrov več kot doslej. Predsednik nadzornega sveta je upravičen še do doplačila v višini 50 odstotkov, namestnik pa do doplačili v višini 10 odstotkov osnovnega plačila.

Člani nadzornega sveta sicer za udeležbo na seji prejmejo 275 evrov bruto sejnine, za udeležbo na komisiji nadzornega sveta pa 80 odstotkov višine sejnine.

Naslednja točka je seznanitev z ugotovitvami revizorjev PWC o poslovanju Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev (IPS).

10:45 Dragomir Matić je dejal, da se zavedajo, da je lahko na skupščini izglasovana nezaupnica, ker ima država večino: »Vendar uprava vse delničarje obravnava enako, četudi tvega svoj odpoklic.« Uprava ni izpolnila želja, glede financiranja drugega tira in koncesijske pogodbe. Tako je ravnala kadar je menila, da bi bili prizadeti interesi Luke Koper.

»Poročilo PWC ni stvarni razlog za izrekanje nezaupnice. Priprava poročila je bila skrbno načrtovana na več ravneh, njen cilj pa je bil odpoklic te uprave. Poročilo o posebni reviziji ni ugotovilo nezakonitosti v ravnanju,« je rekel Matić. Dodal je, da je družba tveganja IPS že sama prepoznala in sprejela ukrepe. Ti so izboljšali urejenost tega področja in povečali preglednost. Po njegovem ne drži ocena revizorja, da to področje ne upravljajo aktivno in da nimajo narejene finančne ocene.

Zakonitost modela IPS potrjujeta dve pravnomočni sodbi, v katerih sodišče ugotavlja, da ne gre za posredovanje delovne sile. Upravno sodišče sicer res pritrjuje inšpektoratu, vendar se je sodišče opredelilo le do konkretnega primera, torej ne postavlja pod vprašaj zakonitosti samega modela, je še dejal.

Število zaposlenih v Luki Koper se v zadnjih letih povečuje in zmanjšuje odvisnost od IPS, je poudaril predsednik uprave. Letos naj bi število doseglo 931, prihodnje leto 1165 zaposlenih. Med letoma 2011 in 2013 se je število zmanjšalo za tri zaposlene. Zakaj ni uprava takrat dobila nezaupnice, je vprašal Matić.

Leta 2013 je bil dobiček Luke Koper 4,6 milijona evrov in donosnost kapitala (ROE) 1,9 odstotka, letos je načrt 46,5 milijona evrov dobička in donos 14,4 odstoten. Zakaj takrat ni bila podeljena nezaupnice, je še vprašal Matić. »Očitki upravi glede IPS ne morejo biti razlog za nezaupanje. Razlogi za nesoglašanje, da ta uprava vodi posle, so očitno drugje.«

11:00 Lidia Glavina je poudarila, da poleg dobrega finančnega od družb v njihovem portfelju pričakujejo tudi etično poslovanje. »SDH vam je neštetokrat rekel, da v pogodbe z IPS napišite, da ne smejo imeti podizvajalcev ali da boste vse podizvajalce pregledovali. Pa niste,« je dejala Matiću. Spomnila je še na ugotovitve finančne uprave, ki je ugotovila, da IPS poslujejo z drugimi podizvajalci in zadnji v verigi dviguje gotovino. Finančna uprava ocenjuje, da je to področje treba sistemsko urediti.

»Ne presenečajo me odzivi uprave Luke Koper. Ob pomanjkanju dokumentov nas uprava vedno diskreditira,« je še rekla.

11:05 Dušan Hartman iz PWC je dejal, da niso ugotavljali nezakonitosti: »Namen je bil podati dejstva in opozoriti na določena tveganja.«

Od Luke Koper nismo dobili strateškega dokumenta s kritično analizo tega poslovnega modela in presojo, kdaj uporabljati IPS in na katerih terminalih. Obstajajo tveganja glede skladnosti modela z zakonom o urejanju trga dela, s predpisi varstva pri delu, skladnosti s protikorupcijsko zakonodajo. »Uprava si v pogodbah z IPS ni pridržala pravice za možnost pregledovanja IPS oziroma da bi bili podvrženi določeni reviziji, da bi lahko zmanjšali možnost tveganja korupcije pri teh podizvajalcih,« je dejal.

Antolovič: Uprava odgovorna za smrt pristaniškega delavca

11:10 »Letos se je zgodila smrtna nesreča. Če bi bil boljši kontroling, bi ta človek zdaj živel. To se ne bi smelo zgoditi,« je opozoril Rado Antolovič. Če bi se to zgodilo v pristanišču, ki ga jaz vodim, bi bil danes na cesti, je dodal: »Za to je odgovorna uprava.«

11:15 Grega Tekavec iz društva malih delničarjev MDS je vprašal, kje so bili varnostni mehanizmi pri smrtni delavca IPS, saj je inšpektor ugotovil več pomanjkljivosti. Matić je odgovoril, da poročila inšpektorja o smrti delavca IPS v Luki Koper uprava še ni dobila.

Namestnik predsednika nadzornega sveta Uroš Ilić je poudaril, da poskus uprave, da se odgovoru izogne, ni primeren. Nadzorni svet s strani uprave v obdobju od zadnje skupščine do danes ni dobil pravnega mnenja, ki bi izkazoval, da je obstoječ sistem IPS zakonit. »Zato smo dobili strokovno oceno o zakonitosti sistema IPS, iz katere izhaja mnenje predstojnika delovnopravne katedre na pravni fakulteti v Ljubljani, da je sistem nezakonit.« Tega bo jutri obravnaval nadzorni svet.

Skupščina se je seznanila z ugotovitvami iz poročila posebnega revizorja PWC glede vodenja poslov Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev (IPS).

Naslednja točka je glasovanje o nezaupnici upravi.

Nadzorniki so predlog tega sklepa obrazložili z ugotovitvami poročila PWC o poslovanju Luke z IPS, saj da je to razkrilo nepravilnosti in izpostavljenost visokim tveganjem pri delovanju družbe. V posebni reviziji je med drugim ugotovljeno, da ne obstaja analiza ocene tveganj poslovnega modela IPS, vključno s pravnimi tveganji, ali primerjave stroškov in koristi tega poslovnega modela z uporabo lastne delovne sile. Revizor opozarja na sistemsko neurejenost, za katero je odgovorna uprava.

11:30 Nadzorni svet bo spoštoval vaše sporočilo glede nezaupnice in na jutrišnji seji o njej ustrezno razpravljal, je dejal Uroš Ilić.

Na skupščini so tudi predstavniki malih delničarjev. V VZMD bodo glasovali proti nezaupnici, v MDS pa za nezaupnico.

Predsednik Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) Kristjan Verbič ocenjuje, da je odpoklicati uprave s takšnimi argumenti zelo problematično in da bo to podvrženo tožbam. Uprava dosega rekordne rezultate. Opozoril je možnost destabilizacije ob zamenjavi uprave: »Govoril sem z delavci in njihovimi mnenjskimi voditelji. Zadeva je resna.«

12:00 Zbor delničarjev je izglasoval nezaupnico upravi. Delničarji so z 99,2-odstotno podporo izrekli nezaupnico predsedniku uprave Dragomirju Matiću ter članoma Ireni Vincek in Andražu Novaku.

Skupščina je končana. Verbič je napovedal izpodbojne tožbe na vse sklepe.

Današnja skupščina je novo poglavje v več let trajajoči zgodbi o medsebojnem nezaupanju med upravo in državo kot največjim lastnikom, ki je lani poleti pripeljalo celo do nekajdnevne zaustavitve del v pristanišču. Država ima neposredno in posredno v lasti 67 odstotkov podjetja.

Uprava Luke je očitke iz sklica skupščine zavrnila. Zatrdila je, da je naredila veliko za ureditev podedovane problematike IPS, ki se vleče že dve desetletji. Matić je spomnil, da so za naslednjih pet let načrtovali zaposlitev 500 ljudi, obenem pa opozoril, da 1000 ljudi naenkrat ne morejo zaposliti, saj bi to močno prizadelo dobičkonosnost družbe.

Razlogi za nezaupnico očitno širši

Prav poslovanje, ki redno podira rekorde, je najmočnejši argument uprave, nadzorniki in Slovenski državni holding pa ugotavljajo, da kljub temu ostaja velik potencial, da bi podjetje lahko poslovalo še bistveno bolje.

Matić, ki z nadzorniki in lastnikom javno polemizira, je prepričan, da so v ozadju zahtev po njegovem odhodu druga vprašanja. Nadzornik Uroš Ilić je minuli teden priznal, da so razlogi širši in da je na mizi nadzornikov 25 različnih očitkov upravi.

Po pričakovanem izglasovanju nezaupnice bo nadzorni svet v petek odločal o nadaljnjih korakih in predvidoma imenoval novo upravo.

Kot je običaj pri kadrovskih posegih v Luki, se je tudi tokrat obudila polemika o drugem tiru Koper-Divača, iz podjetja pa prihajajo očitki, da želi država prek izbranega modela izvedbe projekta omejiti razvoj družbe. Na to je v sredo opozoril tudi zbor delavcev, ki je sprejel več zahtev do države kot lastnika.